تكنولوجيا: راحتك بالدنيا.. 4 روبوتات صممت لتنظيف المنزل بسهولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كنت تحب أحدث التقنيات أو تكرهها هى أصبحت موجودة بالفعل فى حياتنا تساعدنا على متاعبها، ومن أكثر المتاعب التى نواجهها فى حياتنا اليومية فى تنظيف المنازل.
واستطاع العلماء ابتكار روبوت كهربائى يعمل على إنجاز الأعمال المنزلية المملة إلى حد ما، وإليكم أفضل 4 روبوتات اليكترونية لتنظيف المنزل:iRobot’s Roomba
يقوم بالتنقل عبر غرف المنزل بسهولة ويمكنهم مسح الغبار والأتربة من على الأسطح وفى حالة نفاذ البطارية يعود ببطء إلى مكان شحنه وبعد الانتهاء يستكمل عمله، يتم التحكم به فيه وتحديد موعد التنظيف والطريقة المطلوبة من خلال مساعد جوجل المتصل به، وعملية تنظيفه هو من الداخل سهلة على المستخدمين.
Dyson
حجمه صغير لذلك فهو يشغل الحد الأدنى من المساحة فى خزانة المنزل، كل ما تحتاج إليه هو شحنه جيدا ثم الضغط على زر التشغيل ليقوم هو بما ترغب فيه من عملية التظيف، وفى حالة وقوف أى شىء أمام طريقة يفصل نفسه اتوماتيكيا ثم يعاود العمل متخذا الطريق الأمان ليكمل مهامه.
Eufy RoboVac 11
يتميز هذا الروبوت بوجود أطراف جانبية يمكنها الوصول إلى أدق الأماكن فى المنزل فضلا عن عمله فى هدوء بأقل صوت يمكن أن تسمعه فى المنزل.
AirCraft
شكل الروبوت يتناسب مع التصميمات والديكورات العصرية الحديثة والتى تشغل أغلب المنازل، يمكن التحكم فيه عن بعد ماعدا عملية الشحن تحتاج قيام الانسان بوضع الشاحن بنفسه وانتظار الانتهاء من علمية الشحن.
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