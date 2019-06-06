Nubia Red Magic 3 يتربع الآن على عرش قائمة أسرع هواتف الأندرويد على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء الصينية الشهيرة AnTuTu بنشر قائمتها الشهرية لأسرع أجهزة الأندرويد التي تم إختبارها على منصتها خلال شهر مايو. ويهيمن على القائمة الهواتف الذكية المزودة بالمعالج Snapdragon 855 التابع لشركة كوالكوم مع حصول هاتفين من شركة ZTE على المرتبتين الأولى والثانية بحيث حصل الهاتف Nubia Red Magic 3 على المرتبة الأولى، في حين حصل الهاتف ZTE Axon 10 Pro على المرتبة الثانية. أما بخصوص المرتبة الثالثة في القائمة، فهي كانت من نصيب الهاتف Xiaomi Mi9 Explorer.

شركة Xiaomi تملك هاتفين إضافيين ضمن قائمة الهواتف الذكية الخمسة الأسرع، وهذين الهاتفين هما Xiaomi BlackShark 2 و Xiaomi Mi9 العادي. وبالنسبة لبقية المراكز، فهي من نصيب كل من Meizu 16S و OnePlus 7 Pro و Lenovo Z6 Pro على التوالي. وأخيرًا، حصل الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 على آخر مركزين في قائمة هواتف الأندرويد العشرة الأسرع على منصة AnTuTu.

وجدير بالذكر أن منصة AnTuTu تقوم بإختبار المعالج المركزي ومعالج الرسوميات وواجهة المستخدم والذاكرة قبل وضع النتيجة النهائية لكل هاتف. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن جميع الهواتف الذكية الموجودة في هذه القائمة هي هواتف من شركات صينية بإستثناء الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10، ولكن نحن نتوقع أن تتغلغل المزيد من الهواتف الذكية غير الصينية إلى هذه القائمة في الأشهر القليلة القادمة.

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وعندما يتعلق الأمر بقائمة أجهزة iOS، فقد ظلت لوحيات iPad تهيمن على المشهد، وiPhone الذي نجح في إحتلال المرتبة الأولى هو iPhone XS الذي حل في المرتبة الخامسة في الترتيب العام.



