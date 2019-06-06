علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. هواوى تطمئن عملاءها.. وحدث نادر للشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن طوال اليوم من متابعة كل الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة التى طرأت على مدار اليوم، ولم تملك الوقت الكافى لقراءة كل الأخبار المتعلقة بعالم التكنولوجيا والفضاء والفلك، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى العثور على كافة القضايا المهمة ومعرفة أهم ما دار فى عالم التكنولوجيا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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