تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. هواوى تطمئن عملاءها.. وحدث نادر للشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تتمكن طوال اليوم من متابعة كل الأخبار والأحداث التكنولوجية المهمة التى طرأت على مدار اليوم، ولم تملك الوقت الكافى لقراءة كل الأخبار المتعلقة بعالم التكنولوجيا والفضاء والفلك، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى العثور على كافة القضايا المهمة ومعرفة أهم ما دار فى عالم التكنولوجيا.
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