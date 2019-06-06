شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعلن عن ميزة جديدة لتوفير باقة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن انستجرام عن ميزة تمكين جديدة تتيح للمستخدمين تقليل كمية البيانات المستهلكة على نظام مشاركة الصور.

ووفقا لما ذكره موقع "gadgetnow"، قال انستجرام، إن الميزة قد صممت خصيصًا للأسواق الناشئة، حيث قد تكون خطط البيانات وسرعات الإنترنت محدودة.

وأضاف أنه من خلال وضع هذا التقيد يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم عرض المحتوى المفضل لديهم على انستجرام، مع تقليل وقت تحميل الصور عن طريق تقليل كمية البيانات التي يستخدمها انستجرام على هواتفهم المحمولة.

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وبمجرد التمكين، لن يتم تحميل مقاطع الفيديو مسبقًا ولن يتم تنزيل الصور عالية الدقة، إلا في ظروف معينة يختارها المستخدم.

ويمكن للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا لا يريدون أبدًا رؤية الوسائط عالية الدقة أو إذا كانوا يرغبون في رؤية هذا المحتوى عندما يكونون على اتصالات Wi-Fi أو Cellular / Wi-Fi، وستكون هذه الميزة متاحة على مستوى العالم لمستخدمي أندرويد.

وقال مانيش شوبرا، مدير ورئيس الشراكات فى فيس بوك بالهند: "بفضل ميزة توفير البيانات هذه، نأمل في الحصول على تجربة غير متقطعة من انستجرام في مناطق الشبكة البطيئة، والتي بدورها ستزيد من تفاعل الناس مع أصدقائهم وعائلاتهم".