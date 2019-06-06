شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "المشترى" و4 من أقماره تظهر فى سماء الأرض ليلاً طوال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ناسا إن أكبر كوكب في المجموعة الشمسية وهو كوكب المشترى سيكون قريبًا بما يكفي لرؤيته بدون تلسكوب طوال شهر يونيو، وفقط من خلال المنظار يمكنك أن ترى أقماره أيضًا فى السماء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن كوكب المشتري سيظهر في السماء ليلاً طوال شهر يونيو، مع أفضل رؤية له في 10 يونيو، حيث سيتماشى المشتري مع الأرض والشمس فى ذلك الوقت، بحيث تقع الأرض في منتصف الإثنين.



المشترى

وتقول ناسا: "إن هذه الفترة هى أفضل وقت في السنة لرؤية كوكب المشتري، لأن الكوكب مرئي في السماء طوال الليل".

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ولكن حتى لو لم تتمكن من إلقاء نظرة على اليوم العاشر من الشهر، فإن الأيام التي تليها وبعدها ستكون جيدة لمشاهدته أيضًا.



كوكب المشترى

وتقول "ناسا": "كوكب المشتري طوال الشهر، يرتفع عند الغسق ويبقى مرئيًا طوال الليل، وسيكون ظاهرًا للعين المجردة، لكنه يبدو رائعًا من خلال مناظير أو تلسكوب صغير".

جدير بالذكر أن ناسا تقوم بدراسة كوكب المشتري عن قرب خلال السنوات الثلاث الماضية منذ وصول مركبة الفضاء جونو إلى الكوكب الضخم، وتأمل وكالة الفضاء في فتح أسرار أصله وتطوره، والذى يمكن أن يعطى أدلة على تكوين النظام الشمسي المبكر.