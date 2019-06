شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الحظر الأمريكى على هواوى.. تعرف على شركات تخلت عن عملاق التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت العديد من شركات التكنولوجيا العالمية علاقاتها مع شركة Huawei الصينية، بعد أن وضعت حكومة الولايات المتحدة أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات فى العالم على قائمة سوداء تجارية، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومى، حيث منعت الولايات المتحدة شركاتها بشكل فعال من التعامل مع شركة Huawei، مما أدى إلى تفاقم الحرب التجارية الصينية الأمريكية المستمرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فينطبق الحظر على البضائع التى تحتوى على 25٪ أو أكثر من التكنولوجيا أو المواد التى تنتجها الولايات المتحدة، وقد تؤثر على الشركات غير الأمريكية، فيما أشار التقرير أنه يُسمح لشركة Huawei بشراء السلع الأمريكية حتى 19 أغسطس للحفاظ على شبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات البرامج لهواتفها الذكية.

وفيما يلى نرصد الشركات التى أوقفت نشاطها التجارى مع الشركة الصينية كما يلى:

** ALPHABET INC:

علقت "ألفات بت" الشركة الأم لـ "جوجل" فى 19 مايو نقل الأجهزة والبرامج والخدمات الفنية إلى Huawei، باستثناء ما أتاحته للجمهور عبر ترخيص مفتوح المصدر.

** الشركات الأمريكية: Intel Corp و Qualcomm Inc و Xilinx Inc و Broadcom Inc

أخبرت هذه الشركات موظفيها بأنهم لن يقوموا بتزويد Huawei بالبرامج أو المكونات المهمة حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت بلومبرج فى 19 مايو.

** شركة LUMENTUM HOLDINGS INC:

قالت شركة تصنيع المكونات البصرية فى 20 مايو، أوقفت جميع الشحنات إلى Huawei، مضيفة أنها "تعتزم الامتثال التام لمتطلبات الترخيص الأمريكية المفروضة، حيث مثلت هواوى 18٪ من إجمالى إيرادات الشركة فى الربع الأخير.

** شركة QORVO INC:

قالت شركة تصنيع الرقاقات بترددات الراديو فى 21 مايو إنها تتوقع أن تصل إيرادات الربع الأول إلى 50 مليون دولار نتيجة توقف شحنات شركة Huawei، وتمثل الشركة الصينية 15 ٪ من إجمالى إيرادات Qorvo فى السنة المنتهية فى 30 مارس.

** شركة ANALOG DEVICES INC:

قال الرئيس التنفيذى للشركة فينسنت روش فى 22 مايو: أنه لن تقوم شركته بشحن أى شيء إلى Huawei فى المستقبل القريب.

** شركة INPHI CORP:

خفضت شركة تصنيع الرقاقات للاتصالات البصرية فى 22 مايو توقعاتها لأرباح الربع الثانى بناءً على فهمها لوضع Huawei على القائمة السوداء الأمريكية، حيث شكلت هواوى حوالى 14٪ من مبيعات الشركة فى 2018.

Advertisements

** شركة ARM:

قالت الشركة المصممة للرقاقات البريطانية، المملوكة لشركة Softbank Group Corp اليابانية، فى 22 مايو، إنها أوقفت العلاقات مع Huawei للامتثال للحظر الأمريكي.

** شركة PANASONIC CORP:

قالت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة يوم 23 مايو إنها أوقفت شحنات مكونات معينة إلى Huawei، لكناه فى نفس الوقت ستظل تبيع بعض المكونات إلى Huawei، وهى نقطة أوضحتها على موقعها على الإنترنت فى الصين.

** شركة نيوفوتونيك كورب:

قالت شركة تصنيع المكونات البصرية فى 23 مايو إنها قامت بتدوين بعض المخزونات نتيجة للحظر الأمريكى المفروض على Huawei، بينما "تمتثل بالكامل للقيود" من خلال وقف شحنات المنتجات.

** شركة SYNOPSYS INC:

صرحت شركة المنتجات والبرمجيات الإلكترونية فى 23 مايو أن الشركة تقيد التجارة مع Huawei وسيؤثر ذلك على إيراداتها.

** شركة MICRON TECHNOLOGY INC:

قال المدير المالى للشركة David Zinsner فى 23 مايو إن شركة تصنيع الرقاقات، التى كسبت 13٪ من إيراداتها فى الربعين الأول والثانى من Huawei، كانت مقيدة من تصدير منتج إضافى إلى الشركة الصينية.

** شركة MICROSOFT CORP:

قال تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست فى 24 مايو إن مايكروسوفت قد توقف عن قبول طلبات جديدة من شركة Huawei أثناء تحركها للامتثال للحظر الأمريكى، حيث تم تعليق مجالى العمل بين Huawei وMicrosoft - أنظمة تشغيل Windows لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخدمات الأخرى ذات الصلة بالمحتوى.

** شركة IQE Plc:

قالت شركة تصنيع رقائق أشباه الموصلات التى تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والمستخدمة فى الرقائق فى 24 مايو إن حظر شركة Huawei من جانب الولايات المتحدة يمكن أن يؤدى إلى تأخير فى الطلبات والحاجة إلى تعديل مستويات المخزون التى يديرها المورد، خاصة فى وحدة أعمالها اللاسلكية، حيث تقوم IQE بتزويد الرقاقات بشركات شرائح متعددة، بعضها يوفر لشركة Huawei.

** شركة MAXLINEAR INC:

قالت شركة تصنيع رقائق الترددات اللاسلكية إنها أوقفت جميع الشحنات إلى Huawei والشركات التابعة لها ولا يمكنها التنبؤ بموعد إعادة الشحنات.