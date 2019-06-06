شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تنشئ شبكة جيل خامس 5G لأكبر شركة اتصالات فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت روسيا شعاع أمل لشركة "هواوى" وسط الأزمات التى تعيش فيها شركة الاتصالات منذ إدراجها فى القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة، حيث أعلنت الشركة الصينية عن توقيعها صفقة تطوير شبكات الجيل الخامس 5G مع شركة "MTS " أكبر مشغل للهاتف المحمول فى روسيا.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن هذه الصفقة جاءت فى وقت مناسب لتتزامن مع زيارة استغرقت ثلاثة أيام من قبل الرئيس الصينى "شى جين بينج" لموسكو، فيما تشير الصفقة إلى الرغبة فى إقامة علاقة أوثق بين القوتين الآسيويتين، وتوحيد مصير شركتين رائدتين فى كل منهما.

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فيما قال الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين"، وفق ما نقلته خدمة تاس الإخبارية، إن التعاون بين روسيا والصين أصبح الآن "على مستوى عالٍ لم يسبق له مثيل".

وبالنسبة لشركة Huawei ، يعد تأمين هذه الصفقة بمثابة خلاصة مرحب بها من سيل أخبار الأعمال السيئة التى نجمت عن توبيخ وحظر الرئيس الأمريكى ترامب القاسى، ففى يوم الأثنين الماضى، تم الكشف عن أن شركة Huawei تبيع أعمالها المتعلقة بالكابلات تحت البحر، وفى الوقت نفسه ، تعمل Huawei أيضًا على تقليل طلبات إنتاج الهواتف الذكية معFoxconn ، نظرًا لفقدانها ترخيص جوجل والذى يسمح لها بشحن الأجهزة مع تطبيقات وخدمات Google المحملة مسبقًا.