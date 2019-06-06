الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia 2.2 مع شاشة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان متوقعًا بالفعل، فقد قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد من الفئة المتدنية يدعى Nokia 2.2 ويعتبر جزءًا من مبادرة Android One. ويهدف هذا الهاتف إلى توفير جميع الميزات التي يتوقعها المرء في هاتف ذكي من الفئة المتدنية بسعر منخفض للغاية يبلغ ما يعادل 100 دولار أمريكي.

يضم الهاتف Nokia 2.2 الجديد شاشة كبيرة وتصميم دائري، فضلا عن نظام تشغيل شبه خام مع العلم بأنه مؤهل للحصول على نظام Android Q عندما يتم إطلاقه من قبل شركة جوجل في النصف الثاني من هذا العام.

يضم الهاتف Nokia 2.2 الجديد شاشة IPS LCD بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، يضم هذا الهاتف كذلك معالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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من ناحية أخرى، تم تزويد الهاتف Nokia 2.2 كذلك بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 13 ميغابكسل، وببطارية بسعة 3000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع، فهو يأتي بدلاً من ذلك مع خاصية الفتح عن طريق الوجه.





ونظرًا إلى أنه يعتبر جزءًا من مبادرة Android One، فليس من المفاجئ أن نرى الهاتف Nokia 2.2 الجديد يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie الخام ومع ثلاث سنوات على الأقل من التحديثات، وهذا ما يعني بأنه مؤهل للحصول على تحديث Android Q في وقت لاحق من هذا العام. وبصرف النظر عن ذلك، فالهاتف Nokia 2.2 يأتي كذلك مع زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant على الجانب الأيسر.

عمومًا، الهاتف Nokia 2.2 سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأسود والرمادي إبتداء من 11 يونيو. وبالنسبة لنسخة 2GB/16GB من هذا الهاتف، فهي ستكلف ما يعادل 100 دولار أمريكي، في حين ستكلف نسخة 3GB/32GB ما يعادل 115 دولار أمريكي، على الأقل في الهند. وتقول شركة HMD Global Oy أنها ستقوم بإطلاق الهاتف Nokia 2.2 على الصعيد العالمي بسعر يبدأ من 112 دولار أمريكي، ولكنها لم تكشف لنا عن تاريخ الإطلاق بالضبط.