طقس ثالث أيام العيد: انخفاض الحرارة.. وأمطار على هذه المنطقة

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة "ثالث أيام عيد الفطر المبارك"، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال ساعات الليل للحد من الشعور بالحر أثناء الصيام.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 23 34

دمنهور 23 28

الإسكندرية 22 27

بلطيم 22 31

مطروح 21 26

السلوم 20 26

سيوة 22 33

بورسعيد 24 27

دمياط 24 27

الزقازيق 22 35

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 23 29

رفح 24 29

رأس سدر 25 33

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 17 33

الطور 23 35

شرم الشيخ 30 42

الغردقة 29 42

مرسى علم 25 39

الفيوم 25 36

بني سويف 25 36

المنيا 25 36

أسيوط 24 37

سوهاج 26 39

قنا 27 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبوسمبل 32 44

الوادي الجديد 31 42

شلاتين 28 39

أبورماد 29 38

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34