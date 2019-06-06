watchOS 6 يقدم إمكانات متطورة في الصحة واللياقة لساعة Apple Watch

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2019 عن الإصدار الجديد (ووتش أو إس 6) watchOS 6، الذي يأتي بإمكانيات تتيح لمستخدمي ساعة (آبل ووتش) Apple Watch الذكية إدارة صحتهم ولياقتهم على نحو أفضل، بالإضافة إلى وجوه ديناميكية جديدة للساعة. ويمكن الوصول إلى متجر (آبل ستور) من الساعة مباشرة.

وقال (جيف ويليامز) – مدير عام العمليات في شركة آبل – في بيان: “لقد أصبحت (آبل ووتش) شيئًا لا يستغني عنه عملاؤنا في حياتهم اليومية، إذ تمتد إمكانياتها من مساعدة المستخدمين على الوصول إلى ما يهمهم من أشخاص ومعلومات، وصولًا إلى إلهامهم على عيش حياة أفضل وأكثر نشاطًا. ويأتي نظام (ووتش أو إس 6) ليوسع نطاق التزامنا بمساعدة المستخدمين على إدارة صحتهم ولياقتهم، باستخدام أدوات جديدة تتسم بالقوة وبإمكانية تخصيصها، بحيث تناسب الاحتياجات الفردية للمستخدمين”.

الصحة واللياقة.

يتيح تطبيق Cycle Tracking الجديد للسيدات تسجيل معلومات مهمة تتعلق بدورتهن الشهرية، والحصول على تنبؤات بوقت الدورة التالية، وأفضل أوقات الخصوبة، كل ذلك باستخدام (آبل ووتش)، وبكل بساطة. ويتيح التطبيق إمكانية إضافة المعلومات المتعلقة بالدورة الشهرية سريعًا بصورة يومية، بما في ذلك الدورة الحالية، والتدفق، والأعراض، ونتائج أدوات التنبؤ بالتبويض، وغير ذلك مما يتعلق بتتبع حالة الخصوبة. كما تتوفر ميزة Cycle Tracking الجديدة في تطبيق صحتي على (آيفون) iPhone، مع نظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13.

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يؤثر الحفاظ على الصحة السمعية تأثيرًا إيجابيًا على جودة الحياة، وقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة بين فقدان السمع وتدهور القدرة المعرفية. ومع وجود (آبل ووتش) على المعصم دائمًا، يمكن لتطبيق Noise أن يساعد المستخدمين على فهم مستويات الصوت في بيئات مختلفة، مثل الحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية، التي يمكن أن تؤثر تأثيرًا سلبيًا على السمع. ومع تغير مستويات الصوت، يتحرك مقياس الديسيبل داخل التطبيق على الفور. ويمكن للساعة إرسال تنبيه إذا وصل مستوى الديسيبل إلى 90، وهو المستوى الذي يمكن أن يؤثر على السمع عند التعرض له أربع ساعات أسبوعيًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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ويتحمس العملاء لإكمال حلقات النشاط، وتوفر لهم علامة التبويب Trends الجديدة في تطبيق النشاط على (آيفون) عرضًا طويل المدى عن سلوكهم في النشاط؛ لمساعدتهم على فهم ما يحرزونه من تقدم. وبمجرد لمحة، تبيِّن علامة التبويب كون مستوى النشاط في اتجاه الصعود أم الهبوط، استنادًا إلى قياسات رئيسة، مثل السعرات الحرارية النشطة، ودقائق التمرين، وسرعة السير، وغير ذلك. وإذا أظهرت القياسات أن النشاط في آخر 90 يومًا اتخذ اتجاهًا تنازليًا بالنسبة إلى آخر 365 يومًا، يعرض تطبيق النشاط إمكانية التدريب لمساعدة المستخدم على العودة إلى مستواه السابق.

(آبل ستور) والتطبيقات.

للمرة الأولى، يوفر (ووتش أو إس 6) متجر (آبل ستور) على ساعة (آبل ووتش) مباشرة. فيمكن للمستخدمين تثبيت التطبيقات الخارجية والبحث عن التطبيقات باستخدام (سيري) Siri، أو الإملاء، أو الكتابة باليد، والاطلاع على صفحات منتجات التطبيقات المصممة لتناسب شاشة الساعة، كل ذلك بكل سهولة ومباشرة من معصمك. ويمكن للمطورين تصميم تطبيقات تناسب (آبل ووتش) فقط، دون الحاجة إلى تطبيق (آي أو إس) iOS.

تحديثات إضافية على (ووتش أو إس 6).

يقدم (ووتش أو إس 6) وجوهًا ديناميكية جديدة للساعة، وخيارات تخصيص؛ لإضفاء الطابع الشخصي لمستخدمها، كما تتيح له الوصول إلى التطبيقات، وجهات الاتصال، والمعلومات المفضلة. وتشمل هذه الوجوه: Modular Compact، وSolar Dial، وCalifornia، وGradient، وNumerals.

تشمل الأدوات الجديدة المتاحة للمطورين واجهة برمجة صوتية لتشغيل الموسيقى والراديو، والبودكاست، عبر الإنترنت، وواجهة برمجة تتيح وقت تشغيل أطول للمهام القائمة على الجلسات، مثل العلاج الطبيعي والتأمل، كما أن Core ML الآن يستخدم المحرك العصبي Neural Engine من آبل على Apple Watch Series 4، وهو ما يوفر معالجة أسرع لمصادر الإدخال على الجهاز.

أصبح تطبيق مذكرات الصوت الشهير متاحًا الآن على (آبل ووتش).

أصبحت الكتب الصوتية التي يتم شراؤها على Apple Books متاحة الآن للاستماع إليها مباشرة من تطبيق الكتب الصوتية الجديد على الساعة.

يساعد تطبيق الحاسبة الجديد على حساب فواتيرك مباشرة من معصمك.

يمكن لاستعلامات بحث (سيري) عرض نتائج صفحات الويب بالكامل على (آبل ووتش).

اتسع نطاق توافق منصة GymKit من آبل ليشمل مصنعي آلات رياضية آخرين هم Octane Fitness وTRUE Fitness وWoodway، وهو ما يربط بين (آبل ووتش)، والمزيد من أجهزة تمارين الكارديو، الموجودة في النوادي في جميع أنحاء العالم.

الخصوصية.

صُممت جميع ميزات (آبل ووتش) لحماية خصوصية المستخدمين. لا يقوم تطبيق Noise بحفظ أي أصوات في البيئة المحيطة، أو إرسالها إلى آبل؛ كل ما يفعله هو قياس الديسيبل. ويمكن رؤية المعلومات التي توفرها ميزات الصحة على (آبل ووتش)، بما في ذلك تطبيق Cycle Tracking الجديد، على تطبيق صحتي بتصميمه الجديد في (آي أو إس 13) iOS 13. وتُشفَّر كل البيانات على الجهاز، وفي حال اختيار المستخدم النسخ الاحتياطي على (آيكلاود) iCloud، فإن البيانات تُشفَّر iCloud.

الأسعار والتوفر.

ويتوفر العرض القبلي الخاص بالمطورين من نظام (ووتش أو إس 6) لأعضاء برنامج المطورين التابع لشركة آبل عبر developer.apple.com ابتداءً من اليوم. وستتوفر ميزات البرنامج الجديدة في الخريف كتحديث مجاني للبرامج لساعة Apple Watch Series 1 أو أحدث، إن كانت مقترنة بهاتف (آيفون 6إس) iPhone 6s أو أحدث مما يعمل بنظام التشغيل (آي أو إس 13) iOS 13 أو أحدث.

وتتوفر ألوان أحزمة (آبل ووتش) الجديدة للطلب على apple.com، أو في تطبيق (آبل ستور) Apple Store، على أن تتوفر لاحقًا هذا الأسبوع في متاجر (آبل ستور)، ومجموعة مختارة من موزعي آبل المعتمدين، وشركات الاتصالات في الولايات المتحدة، و35 بلدًا ومنطقة.