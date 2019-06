آبل تعلن عن نظام iOS 13 مع الكثير من المزايا الجديدة

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2019 عن نظام (آي أو إس 13) iOS 13، الذي قالت إنه يأتي بمظهر جديد لجهاز (آيفون) iPhone، من خلال نمط التعتيم، كما يقدم طرائق جديدة لتصفح الصور وتعديلها، وتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع، والتنقل في أرجاء العالم بخريطة جديدة كليًا.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان: إن (آي أو إس 13) يتميز بأنه أسرع وأكثر استجابة، مع تحسينات في أرجاء النظام من أجل تشغيل التطبيقات على نحو أفضل، وتقليل حجم تنزيل التطبيقات، وجعل (فيس آي دي) Face ID أكثر سرعة.

وقال (كريغ فيديريغي) – نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في آبل: “يأتي (آي أو إس 13) بإمكانات جديدة في التطبيقات التي تستخدمها يوميًا، حيث يشمل تحديثات تثري تطبيقي الصور والخرائط، إلى جانب ميزات حماية الخصوصية، مثل (تسجيل الدخول مع آبل) Sign In with Apple، كل ذلك مع تقديم أداء أسرع. نحن نشعر بالحماس تجاه تجربة عملائنا كل جديد على (آيفون) هذا الخريف، وفي انتظار أن يشاهدوا كيف يبدو كل شيء أجمل في نمط التعتيم”.

ويتمتع (آيفون) بمظهر جديد جميل مع نمط التعتيم، الذي يقدم مجموعة ألوان داكنة جديدة، تعمل في أرجاء النظام وكل التطبيقات الداخلية؛ لتجربة مشاهدة رائعة، خاصة في البيئات المحيطة ذات الإضاءة الخافتة. ويتوفر نمط التعتيم لمطوري التطبيقات الخارجية من أجل إدماجه في تطبيقاتهم، ويمكن ضبطه ليعمل تلقائيًا عند الغروب، أو في وقت محدد.

وباستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يبحث تطبيق الصور في المكتبة بالكامل عن أفضل الصور، ويخفي تلقائيًا الفوضى والصور المتشابهة؛ ليعرض الأحداث المهمة من اليوم أو الشهر أو العام الماضي. وينظم الصور ومقاطع الفيديو بطريقة ذكية، مما يُسهل تصفحها، وإيجاد أفضل الذكريات واسترجاعها، مع التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، الذي يجعل المكتبة تنبض بالحياة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

أصبح تعديل الصور أكثر شمولًا وسهولة مع مجموعة أدوات جديدة، يسهل استخدامها، وضبطها، وعرضها في لحظة. فبمجرد تمريرة، يمكن زيادة التأثيرات أو تقليلها للوصول إلى أفضل مظهر، مما يتيح للمصورين المزيد من الإمكانات الإبداعية، والقدرة على التحكم في صورهم. وفي نظام (آي أو إس 13)، تتوفر غالبية أدوات التعديل الآن؛ لتعديل مقاطع الفيديو أيضًا، بحيث يمكن التحريك والقص، وإضافة الفلاتر من داخل تطبيق الصور.

يمكن مع نظام (آي أو إس 13) ضبط إضاءة بورتريه من داخل تطبيق الكاميرا، إذ يمكن تقريب الضوء بشكل افتراضي للتركيز على العيون، وتفتيح ملامح الوجه وتصفيتها، أو إبعاده من أجل مظهر أكثر دقة ووضوحًا. ويتيح تأثير High-Key Mono الجديد مظهرًا جميلًا أحادي اللون، في الصور الملتقطة بنمط بورتريه.

وتقدم آبل طريقة جديدة وأكثر خصوصية لتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع، ببساطة وسرعة، فبدلًا من استخدام حساب من مواقع التواصل الاجتماعي، أو ملء الاستمارات والتحقق من البريد الإلكتروني، أو اختيار كلمات المرور، يمكن للعملاء استخدام (مُعرِّف آبل) Apple ID للمصادقة، وستحمي آبل خصوصية المستخدمين من خلال إعطاء المطورين مُعرف هوية عشوائيًا وفريدًا. وحتى في حالة طلب المطورين للاسم والبريد الإلكتروني، سيكون للمستخدمين خيار الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني سريًا، أو مشاركة إيميل عشوائي فريد بدلًا منه. وتسهل ميزة Sign In with Apple للمستخدمين المصادقة باستخدام (فيس آي دي) Face ID، أو (تتش آي دي) Touch ID، ومدمج فيها المصادقة باستخدام عنصرين من أجل مستوى إضافي من الأمان. لا تستخدم آبل ميزة Sign In with Apple لتكوين ملف عن المستخدمين أو نشاطهم على التطبيقات.

يساعد تطبيق الخرائط من آبل الملايين على التنقل، واستكشاف العالم، مع حماية خصوصية المستخدم في الوقت ذاته. وبعد القيادة لمسافة 4 ملايين ميل لإعادة بناء الخريطة الأساسية كليًا، تقدم آبل تجربة جديدة في تطبيق الخرائط بتغطية أوسع للطرق، وبيانات أفضل للمشاة، وعناوين أكثر دقة، وتفاصيل أكثر عن سطح الأراض. وتتوفر الخريطة الجديدة الآن في بعض المدن والولايات، وستشمل أنحاء الولايات المتحدة بحلول نهاية 2019، والمزيد من البلدان في 2020.

باستخدام الخريطة الأساسية الجديدة وتصوير ثلاثي الأبعاد عالي الوضوح، تقدم ميزة Look Around الجديدة صورًا جميلة من مستوى الشارع للمدينة، بانتقالات سلسة وانسيابية. ويقدم نظام (آي أو إس 13) ميزات جديدة إضافية لتطبيق الخرائط، ومنها ميزة Collections، التي تسهل مشاركة المطاعم، ووجهات السفر، وأماكن التسوق المفضلة مع الأصدقاء، وميزة Favorites للانتقال إلى الوجهات المتكررة، مثل: المنزل والعمل والنادي والمدرسة، بنقرة بسيطة من شاشة التشغيل.

يمكن لتطبيق الرسائل مشاركة اسم المستخدم وصورته، أو Memoji، أو Animoji مخصص تلقائيًا لتسهيل تحديد من في سلسلة الرسائل. وتتحول رموز Memoji تلقائيًا إلى مجموعات ملصقات مدمجة على لوحة مفاتيح (آي أو إس)؛ من أجل استخدامها في الرسائل والبريد والتطبيقات الأخرى. كما تتضمن رموز Memoji مجموعة جديدة من تصفيفات الشعر، وأغطية الرأس، والمكياج، وثقوب الجسم، والملحقات.

يأتي تطبيق التذكيرات بمظهر جديد وطرق ذكية لإنشاء التذكيرات وتعديلها، مع المزيد من الطرق لتنظيمها ومتابعتها. ويسهل شريط الأدوات السريع إضافة الوقت والتاريخ، والموقع، والعلامات، أو إضافة الملحقات. وبفضل تكامل أكبر مع تطبيق الرسائل، يسهل تعيين شخص ما في التذكير، بحيث يظهر عند تبادل المستخدم الرسائل مع ذلك الشخص.

يتمتع المساعد الرقمي (سيري) Siri بصوت جديد طبيعي أكثر، وتدعم اختصارات (سيري) الآن Suggested Automations، التي تضع روتينًا مخصصًا لأمور، مثل الذهاب للعمل، أو النادي الرياضي.

يشهد (كار بلاي) CarPlay أضخم تحديث له على الإطلاق، مع لوحة معلومات جديدة لعرض الموسيقى والخرائط، وأكثر، في شاشة واحدة، وكذلك تطبيق جديد للتقويم، ودعم (سيري) لتطبيقات التنقل والصوت من مطورين أخرين.

يستطيع (هوم بود) HomePod تمييز أصوات أفراد المنزل المختلفة؛ لتلبية طلباتهم الشخصية، بما في ذلك الرسائل والموسيقى، وغيرها الكثير. كما يتيح البث المباشر للراديو وصول (سيري) لأكثر من مئة ألف محطة راديو من iHeartRadio وradio.com، وTuneIn، كما يوقف مؤقِّت النوم الجديد الموسيقى بعد زمن محدد. وتمكن ميزة Handoff المستخدمين من نقل الموسيقى والبودكاست والمكالمات إلى (هوم بود) بسهولة، عند الوصول للمنزل.

مع سماعات الأذن (أير بودز) AirPods، يستطيع (سيري) قراءة الرسائل الواردة فور تلقيها من تطبيق الرسائل، أو أي تطبيق رسائل تم تفعيل SiriKit فيه. كما تسهل ميزة مشاركة الصوت الجديد مشاهدة فيلم، أو مشاركة أغنية مع صديق، من خلال وضع زوج آخر من (أير بودز)، بالقرب من (آيفون) أو (آيباد).

تقدم ميزة التحكم بالصوت تجربة قوية جديدة، تمكن المستخدم من تشغيل (آيفون)، أو (آيباد)، أو (ماك) بالكامل بواسطة صوته. وباستخدام أحدث تقنيات (سيري) للتعرف على الكلام، يصبح التحكم بالصوت أكثر دقة في إملاء النصوص وتعديلها.

يتمتع تطبيق الملاحظات بعرض Gallery View، وتعاون أقوى من خلال المجلدات المشتركة، وأدوات بحث جديدة، وخيارات قوائم التحقق.

توفر QuickPath سهولة الكتابة بيد واحدة على لوحة مفاتيح (آي أو إس)، من خلال التمرير المستمر فوق حروف الكلمة.

عُززت ميزة تعديل النصوص، مما يجعل التمرير في المستندات وتحريك المؤشر، وتحديد النصوص أسرع، وأكثر دقة.

يقدم تطبيق الملفات إمكانية مشاركة المجلدات من خلال (آيكلاود درايف) iCloud Drive، والوصول للملفات من أجهزة التخزين الخارجية، مثل بطاقات (إس دي) SD، ووحدات تخزين فلاش (يو إس بي) USB.

يقدم تطبيق صحتي طرقًا لمتابعة صحة السمع، كما يأتي بطرق جديدة لتعقب الدورة الشهرية لدى السيدات، وعرضها، وتوقع موعدها.

تعطي أدوات التحكم في خدمات الموقع المستخدم المزيد من الخيارات حول كيفية مشاركة بيانات الموقع مع التطبيقات، بما في ذلك خيار جديد لمشاركة الموقع مرة واحدة، والمزيد من المعلومات حول وقت استخدام التطبيقات للموقع في الخلفية.

تجعل تحسينات الأداء النظام بأكمله أكثر استجابة مع فتح أسرع للقفل باستخدام (فيس آي دي) Face ID، وطريقة جديدة لتعبئة تطبيقات (آيفون) على (آب ستور) App Store تقلل حجم التنزيل بنسبة تصل إلى 50%، وتجعل تحديثات التطبيقات أصغر بأكثر من 60%، مما يؤدي إلى تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر مرتين.

التوفر

يتوفر العرض الـسابق الخاص بالمطورين من نظام (آي أو إس 13) لأعضاء برنامج المطورين التابع لشركة آبل عبر developer.apple.com ابتداءً من اليوم، وستتوفر نسخة تجريبية لعامة مستخدمي (آي أو إس) في وقت لاحق من هذا الشهر، عبر beta.apple.com. وستتوفر ميزات البرنامج الجديدة في الخريف كتحديث مجاني للبرامج لأجهزة (آيفون 6إس)، أو أحدث.