نظام iPadOS الجديد يقدم تجارب فريدة مصممة لجهاز iPad

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الخاص بها WWDC 2019 (آيباد أو إس) iPadOS: نظام التشغيل القوي باسمه الجديد، الذي يعبر عن التجربة الفريدة التي تقدمها أجهزة (آيباد).

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان: إن (آيباد أو إس) يستند إلى أساسات نظام (آي أو إس) iOS نفسها، ويضيف إليها إمكانيات جديدة فعالة، وميزات سهلة مخصصة لجهاز (آيباد) بشاشته الكبيرة، واستخداماته المتعددة.

وأضافت آبل أن (آيباد أو إس) يقدم طرقًا جديدة لاستخدام التطبيقات في نوافذ متعددة، وإمكانية الاطلاع على المزيد من المعلومات بلمحة على شاشة رئيسة بتصميم جديد، وطرقًا طبيعية أكثر لاستخدام (آبل بنسل) Apple Pencil، كما أنه يستفيد من التحديثات الجديدة الرائعة في نظام (آي أو إس 13) iOS 13، مما يجعله الجهاز المثالي للمستهلكين، والمبدعين المحترفين على حد سواء.

وقال (كريغ فيديريغي) – نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في آبل: “يُحدث (آيباد) تحولًا في الطريقة التي يعمل بها الناس، ويعبرون عن إبداعهم، ومع نظام (آيباد أو إس)، نرتقي بالأمر إلى مستوى جديد من خلال تقديم إمكانيات رائعة، تستفيد من حجم الجهاز الكبير، وتعدد استخداماته. يقدم (آيباد أو إس) ميزات جديدة مثيرة، تشمل شاشة رئيسة جديدة، مع اختصارات للأدوات، وإمكانيات أقوى لتعدد المهام، وأدوات جديدة تجعل تجربة استخدام (آبل بنسل) طبيعية أكثر”.

شاشة رئيسة جديدة.

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أُعيد تصميم الشاشة الرئيسة بتنسيق جديد؛ لعرض المزيد من التطبيقات على كل صفحة. ويمكن الآن إضافة عرض Today View على الشاشة الرئيسة، ما يسمح بالوصول السريع إلى اختصارات الأدوات؛ للاطلاع على المعلومات بلمحة، بما في ذلك: آخر الأخبار، وحالة الطقس، والتقويم، والفعاليات، والنصائح، والمزيد.

افعل المزيد مع ميزتي Split View، و Slide Over.

يستطيع مستخدمو (آيباد) الآن العمل على عدة ملفات ومستندات من التطبيق نفسه، في الوقت ذاته، بفضل تحديثات لميزة Split View، أو يمكنهم الاطلاع على عدة تطبيقات، والتبديل بينها بسرعة باستخدام ميزة Slide Over. على سبيل المثال، يستطيع العملاء كتابة رسالة بريد إلكتروني أثناء الاطلاع على رسالة بريد إلكتروني أخرى إلى جانبها، أو الوصول إلى عدة تطبيقات مثل الرسائل أو التقويم، بمجرد تمريرة. وتقدم ميزة App Expose عرضًا سريعًا على النوافذ المفتوحة في تطبيق واحد فقط، بمجرد نقرة.

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المزيد من الطرق لاستخدام (آبل بنسل).

مع (آيباد أو إس)، أصبح (آبل بنسل) أكثر تكاملًا مع تجربة (آيباد)، فيستطيع العملاء الآن إضافة تعليقات على صفحات ويب، ومستندات ورسائل بريد إلكتروني كاملة، وإرسالها عبر (آيباد)، من خلال التمرير من ركن الشاشة باستخدام (آبل بنسل). كما أعيد تصميم مجموعة الأدوات؛ لتمنح وصولًا سريعًا للأدوات، ومجموعات الألوان، والأشكال، وممحاة العناصر، وممحاة البكسل الجديدة؛ لمحو أي جزء من الخط، ومسطرة لرسم خطوط مستقيمة. كما أصبح استخدام (آبل بنسل) طبيعيًا أكثر، إذ يعتمد على حسابات توقعية متقدمة، وتعزيزات لتقليل زمن الانتظار إلى 9 ميلي/ الثانية، رغم أنه يتمتع بزمن الانتظار الأقصر في المجال بالفعل.

قوة أكثر لتطبيق الملفات.

يقدم تطبيق الملفات موقعًا مركزيًا للوصول إلى المستندات، وإدارتها بسرعة، وقد أصبح أفضل مما سبق في نظام (آيباد أو إس)، مع دعم (آيكلاود درايف) iCloud Drive لمشاركة المجلدات. ويستطيع أي شخص يُسمح له بالوصول إلى مجلد أن يراه في (آيكلاود درايف)، وسيتمكن دائمًا من الوصول إلى أحدث نسخة منه.

ويدعم (آيباد أو إس) أيضًا أقراص التخزين الخارجية؛ ليسمح للمستخدمين بتوصيل أقراص فلاش (يو إس بي) USB، وبطاقات (إس دي) SD، أو الدخول إلى خادم (إس إم بي) SMB بكل سهولة، كل ذلك من داخل تطبيق الملفات. كما يتوفر عرض القوائم الجديد الذي يقدم معاينة عالية الوضوح؛ لمساعدة المستخدمين على التنقل في دلائل الملفات، بينما يسهل دعم الإجراءات السريعة، مثل: التوصيف والتدوير وإنشاء PDF من الإنتاجية على (آيباد). يقدم (آيباد أو إس) أيضًا التخزين المحلي، وإمكانية الضغط، وفك الضغط، واختصارات جديدة للوحة المفاتيح.

تصفح من فئة سطح المكتب في (سفاري) Safari.

أصبح متصفح (سفاري) أقوى من السابق على (آيباد)، إذ يقدم (آيباد) تلقائيًا نسخة سطح المكتب من موقع الويب، مع تغيير حجمها لتناسب شاشة (آيباد)، وتعزيزها لاستخدام اللمس، وهكذا تعمل تطبيقات الويب، مثل: (جوجل دوكس) Google Docs، و(سكوير سبيس) Squarespace، و(ورد برس) WordPress بروعة في (سفاري) على (آيباد). ويدعم (سفاري) أيضًا ميزات جديدة مهمة، مثل: أداة لإدارة التنزيلات، و30 اختصارًا جديدًا للوحة المفاتيح، وتعزيزات في إدارة التبويبات.

تعديل مُعزز للنصوص.

يصل تحديث كبير إلى تعديل النصوص على (آيباد) من خلال (آيباد أو إس)، حيث أصبح اختيار نقطة في النص أسهل وأسرع وأكثر دقة، ويمكن تحديد النص بمجرد تمريرة، واستخدام إيماءات جديدة للقطع والنسخ واللصق والتراجع عن الإجراء.

ميزات إضافية في (آيباد أو إس).

يقدم نمط التعتيم مجموعة ألوان داكنة جذابة، تضفي الروعة على النظام بأكمله، وتسهل الرؤية على العينين في ظروف الإضاءة الخافتة.

يمكن تثبيت خطوط مخصصة لاستخدامها في أرجاء النظام، وهو مفيد في إنشاء مستندات رائعة على (آيباد). وستتوفر على (آب ستور) App Store خطوط من مطورين مشهورين ومتميزين، مثل: Adobe، و DynaComware، و Monotype، و Morisawa، و Founder.

وتسمح لوحة مفاتيح عائمة جديدة بتوفير المساحة، وتشمل دعمًا لميزة QuickPath؛ لتسهيل الكتابة بيد واحدة، وترك مساحة أكبر لعرض التطبيقات. يستطيع العملاء ضم إصبعين لتفعيل لوحة المفاتيح العائمة، وكذلك سحبها إلى أي مكان على الشاشة.

يقوم تطبيق الصور بالبحث في المكتبة؛ لانتقاء أفضل الصور، ويخفي تلقائيًا الفوضى والصور المشابهة؛ لتسليط الضوء على أحداث بارزة من اليوم أو الشهر أو العام الماضي. كما أصبح تعديل الصور أكثر بساطة من خلال أدوات جديدة أسهل في الاستخدام والتعديل والمراجعة، وتتوفر جميع إمكانيات تعديل الصور تقريبًا لمقاطع الفيديو أيضًا.

تقدم ميزة Sign In with Apple طريقة سريعة وسهلة، وخصوصية؛ لتسجيل الدخول في التطبيقات ومواقع الويب، باستخدام (مُعرِّف آبل) Apple ID.

ويشمل تطبيق الخرائط خريطة أساسية جديدة بُنيت من الصفر، بالإضافة إلى ميزة Look Around التي تقدم مناظر جميلة للمدن من مستوى الشارع، باستخدام صور ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح، وميزة Collections التي تقدم طريقة جديدة لمشاركة المطاعم والمحلات والوجهات، بالإضافة إلى ميزة Favorites لتوجيهات سريعة إلى أكثر المواقع زيارة.

وتجعل تعزيزات الأداء النظام بأكمله أكثر استجابة، مع فتح أسرع للقفل باستخدام (فيس آي دي) Face ID، وطريقة جديدة لتعبئة تطبيقات (آيباد) على (آب ستور) تقلل من حجم التنزيلات بما يصل إلى 50%، وتجعل تحديثات التطبيقات أصغر بما يصل إلى 60%، وتسمح بتشغيل أسرع للتطبيقات بما يصل إلى مرتين.

التوفر.

يتوفر العرض السابق الخاص بالمطورين من نظام (آيباد أو إس) لأعضاء برنامج المطورين التابع لشركة آبل عبر developer.apple.com ابتداءً من اليوم، وستتوفر نسخة تجريبية لعامة مستخدمي (آيباد أو إس) في وقت لاحق من هذا الشهر عبر beta.apple.com. وسيتوفر (آيباد أو إس) في الخريف كتحديث مجاني للبرامج لأجهزة (آيباد أير 2) iPad Air 2، أو أحدث، وجميع طُرز (آيباد برو) iPad Pro، وأجهزة (آيباد) من الجيل الخامس أو أحدث، وأجهزة (آيباد ميني 4) iPad mini 4 أو أحدث.