شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التلسكوب العظيم (VLT) ينقل صور أكثر دقة بـ25 مرة عن غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى أخبار الفضاء والظواهر الطبيعية المختلفة فى الكون، فبالتأكيد ستقرأ عن التلسكوب العظيم والذى يشار له دائما بـ"VLT"، وهو تسلكوب يسمى أيضا بالتلسكوب الكبير جدا، حيث إنه يشمل على 4 تلسكوبات معا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) هو الذى بنى هذا التلسكوب الذى يعد أقوى تلسكوب صنع في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي، وهو أحد أكثر الأجهزة البصرية تقدماً على الإطلاق.



التلسكوب العظيم

ويمكن أن ينقل هذا التلسكوب صورة للفضاء أكثر دقة 25 مرة عن أى تلسكوب فردى، ويبلغ قطر مرايا تلسكوباته الأربعة الرئيسية 27 قدمًا (8.2 مترًا)، وهناك أيضًا أربعة تلسكوبات مساعدة قطرها ستة أقدام (1.8 متر).

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وتسمى التلسكوبات الكبيرة أنتو وكوين وميليبال ويبون، وعمل أول تلسكوب بالوحدة ، "أنتو" ، في عمليات علمية روتينية في 1 أبريل 1999، وتعمل التلسكوبات معًا لتشكيل مقياس عملاق.



التلسكوب العظيم

ويسمح هذا المقياس بتصفية الصور بحثًا عن أي كائنات غامضة لا لزوم لها، ونتيجة لذلك، يمكن للفلكيين رؤية تفاصيل أكثر دقة، حيث شاركت في اكتشاف الصورة الأولى لكوكب خارج المجموعة الشمسية، وكذلك تتبع النجوم الفردية التي تتحرك حول الثقب الأسود الهائل في وسط درب التبانة، ولاحظ التلسكوب العظيم أيضا الشفق الأطول.