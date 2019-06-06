شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطل "آيرون مان" يدعو لتنظيف البيئة بتقنية النانو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مؤتمر MARS، تحدث "روبرت داوني جونير" بطل شخصية "آيرون مان" ، عن أهدافه لمستقبل البيئة والتى سيستخدم فيها تقنية النانو والروبوتات للحفاظ على البيئة.

وقال أنه أطلق مؤسسة جديدة تدعى "Footprint Coalition" من شأنها أن تسخر الروبوتات وتكنولوجيا النانو لتنظيف كوكب الأرض، وسيبدأ عملياته بحلول إبريل 2020 بهدف الحفاظ على البيئة والتى تبدأ من المنازل.

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ووفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكى، ذهب "روبرت داونى" لافتتاح مؤتمر أمازون فى لاس فيجاس للتعليم الآلى والروبوتات والفضاء، ولكنه لم يشرح كيف سيحقق أهدافه.

ولكن انصب حديثه عن فوائد الذكاء الاصطناعى وعن فيلمه الوثائقى التى تم عرضه فى المؤتمر عن الذكاء الاصطناعى، وحتى الآن موقع المؤسسة التابعة لـ"داونى جونيور" مجرد صفحة معلقة تطلب من الناس المشاركة بتسجيل الدخول لمعرفة الخطوات التالية خلال رحلتهم لتنظيف البيئة.

وبهذه المؤسسة ينضم "داونى جونيور" إلى عدد من المشاهير الآخرين الذين قاموا بعمل مؤسسات بيئية ومن بينهم "ليوناردو دى كابريو"و "مارك روفالو" و"مات دامون".