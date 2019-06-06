شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" قد يطلق عملته المشفرة هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك قد تطلق عملتها المشفرة فى وقت لاحق من شهر يونيو الجارى.

وتفيد التقارير بأن العملة المشفرة والتى يجرى تطويرها تحت اسم "Project Libra"، تهدف إلى السماح لمستخدمى فيس بوك العالميين بتحويل الأموال عبر الحدود وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت

وبحسب موقع TOI الهندى، فيخطط فيس بوك من خلال عملته المشفرة إلى تضمين مكافآت للتجار الذين يتبنون هذه العملة.

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وفى الحقيقية سيكون لدى الموظفين فى المشروع خيار الدفع مقابل العملة الإلكترونية، وفق ما ذكره موقع إنجادجت يوم الأربعاء، وبالنظر إلى إدارة الأمان على فيس بوك، من المفترض أن يكون blockchain "أكثر مركزية" من بيتكوين وستستغل الشركة الشركات الخارجية للمساعدة فى تشغيل النظام.

كما سيفرض فيس بوك على شركات الطرف الثالث رسوم ترخيص قدرها 10 ملايين دولار لكل شريك، وسيقوم بتحويل هذه الأموال لدعم العملة بأموال تقليدية للحفاظ على استقرارها.

وفى مقابلة مع أستاذ القانون بجامعة هارفارد جوناثان زيترين فى فبراير، قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك إنه "مهتم على الأرجح" بوضع تسجيل الدخول إلى فيس بوك على تكنولوجيا Blockchain"، و فى وقت لاحق من شهر مايو، بدأ فيس بوك الاستعانة بمدفوعاته المستندة إلى التشفير على منصته التى تضم 2.38 مليار مستخدم.