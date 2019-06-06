مكبر الصوت الذكي Galaxy Home سيصل أخيرًا لرفوف المتاجر في الربع الثالث من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن جميع الشركات بدأت الآن بإنشاء مكبرات الصوت الذكية الخاصة بها، فقد تعين على شركة سامسونج القيام بنفس الأمر كذلك. وهكذا، أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن مكبر الصوت الذكي Galaxy Home المزود بالمساعد الرقمي Bixby في شهر أغسطس من العام 2018. نحن الآن في شهر يونيو من العام 2019 ولم يتم بعد إطلاق مكبر الصوت الذكي هذا.

في السابق، ذكرت شركة سامسونج أنها تعتزم إطلاق Galaxy Home في شهر أبريل، ولكن من الواضح أن ذلك لم يحدث، ولكن لا تقلق إذا كنت من الأشخاص الذين يخططون لشراء مكبر الصوت الذكي هذا، لأنه لا يزال قادمًا. ووفقا للرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة سامسونج، السيد Kim Hyun-suk، فهو يقول بأن مكبر الصوت الذكي Galaxy Home سيصل إلى رفوف المتاجر في النصف الثاني من هذا العام، وعلى الأرجح في وقت ما خلال الربع الثالث، وهذا ما يعني في وقت ما بين شهري يوليو وسبتمبر.

أما وقد قلنا ذلك، فنحن نشعر بالفضول لمعرفة مدى كفاءة مكبر الصوت الذكي Galaxy Home. سوق مكبرات الصوت الذكية تهيمن عليه حاليًا كل من أمازون وجوجل بفضل سلسلات مكبرات الصوت الذكية Amazon Echo و Google Home. حتى مكبر الصوت الذكي Apple HomePod التابع لشركة آبل لا ينجز الكثير.

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وأضف كل ذلك إلى حقيقة أن المساعد الرقمي Bixby لا يزال متخلفًا عن المافسين، فهذا يجعل مهمة Galaxy Home صعبة جدًا. وفي كلتا الحالتين سوف ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف، ولكن هل هناك شخص يخطط للحصول على Galaxy Home عندما يتم إطلاقه هذا العام؟