الهاتف LG G7 ThinQ يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie خارج كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف LG G7 ThinQ على تحديث Android 9 Pie في كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي، ولكن إستغرقت شركة LG وقتًا طويلا لجلب هذا التحديث إلى بقية أنحاء العالم، لأي سبب كان.

ومع ذلك، إذا كنت لا تقيم في كوريا الجنوبية وتملك الهاتف LG G7 ThinQ، فيجب أن تحصل على تحديث Android 9 Pie في المستقبل القريب، وخصوصًا إذا كنت تقيم في أوروبا. ووفقا لعدد من المستخدمين في كل من جمهورية التشيك وبولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، فهم بدأوا بتلقي تحديث Android 9 Pie على هواتف LG G7 ThinQ الخاصة بهم.

كما يمكنك أن تتوقع، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، بما في ذلك ميزات الرفاهية الرقمية، وميزة السطوع المتكيف، وميزة حفظ البطارية، فضلا عن جلب المزيد من الإعدادات إلى خاصية عدم الإزعاج، ودعم التطبيقات المزدوجة، وهذا ما يعني بأنه يمكنك إستخدام تطبيقين للشبكات الإجتماعية في آن واحد. ونظرًا إلى أنه تحديث رئيسي، فلا ينبغي أن تستغرب عندما تسمع بأن حجمه يبلغ أكثر من 1.3GB.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف LG G7 ThinQ حصل بفضل التحديث الجديد على ميزة Magic Photo التي رأيناها في الهاتف LG V40 ThinQ، وهي الميزة التي تتيح للمستخدمين تحريك جزء من الصورة. وتشمل التغييرات الإضافية الأخرى تحسين الأمان على الهاتف من خلال إدارة الوصول إلى المجلدات وصلاحيات WiFi للتطبيقات، والقدرة على تشفير بطاقة MicroSD حتى بدون قفل الشاشة من خلال رمز PIN أو كلمة المرور.

كما سبق وأشرنا، فهذا التحديث كان متوفرًا في كوريا الجنوبية فقط، ولكنه بدأ الآن بشق طريقه إلى المزيد من المناطق حول العالم، بما في ذلك في أوروبا، وهذا ما يعني بأن هناك إحتمال أن يظهر هذا التحديث على LG G7 ThinQ الخاص بك في غضون بضعة أيام أو أسابيع.