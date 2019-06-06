إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 4 ستصل رسميًا يوم 11 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا هو الوقت من العام الذي تعلن فيه شركة Xiaomi عن إسوارات اللياقة البدنية الجديدة. في أوائل الصيف الماضي، رأينا الشركة الصينية تزيح الستار رسميًا عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 3، والآن إختارت الشركة أن تكشف عن إسوارة Xiaomi Mi Band 4 الجديدة في اليوم 11 من شهر يونيو الجاري، ونتوقع أن تكون هذه الإسوارة هي الأولى في سلسلة Xiaomi Mi Band Series التي تحصل على شاشة ملونة.

سيتم إطلاق إسوارة Xiaomi Mi Band 4 أولاً في الصين، ولكن يجب أن تصل إلى الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم في الشهر أو الشهرين المقبلين. ومن المتوقع أن تأتي إسوارة اللياقة البدنية الجديدة في نسختين، واحدة تدعم تقنية NFC من أجل توفير إمكانية الدفع لاسلكيًا عبرها، ونسخة أخرى لا تدعم هذه التقنية وتكلف مبلغ أقل. ومن المتوقع أن تأتي إسوارة Xiaomi Mi Band 4 الجديدة بنفس الحجم الذي جاءت به الإسوارة الحالية بحيث يُتوقع أن تضم بدورها شاشة بحجم 0.78 إنش على شكل كبسولة بحيث تكون قابلة للإستخدام بسهولة مع مختلف الأحزمة.

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تزعم المصادر أن سعة البطارية ستبلغ الآن 135mAh، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 20 في المئة مقارنة مع بطارية Xiaomi Mi Band 3 التي تبلغ سعتها 110mAh. ومع إمتلاء الشاشة بالألوان الكاملة، فمن المحتمل أن تستهلك مزيدًا من الطاقة، لذلك ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة إذا أرادت شركة Xiaomi الحفاظ على عمر البطارية البالغ 20 يومًا.