Lenovo تنشر بعض الصور للهاتف Lenovo Z6 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل 12 شهرًا، قامت شركة Lenovo بإطلاق الهاتف Lenovo Z5 مع المعالج Snapdragon 636، والآن حان الوقت بالنسبة للشركة الصينية لإطلاق خليفة لهذا الهاتف. وعلى ذكر ذلك، فقد قام نائب رئيس شركة Lenovo، السيد Chang Cheng اليوم بنشر بعض الصور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يشوق فيها لقدوم الهاتف Lenovo Z6 في المستقبل القريب.

هذه الصور لا تعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Lenovo Z6، ولكنها تظهر لنا أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا باللون البني، وسيضم واجهة خلفية عاكسة للضوء، مما يعني أنها ستكون مغطاة بطبقة Gorilla Glass أو نوع من الغطاء البلاستيكي الشفاف.

ومن المتوقع أن ينتمي الهاتف Lenovo Z6 إلى الفئة المتوسطة بحيث من المرجح أن يتواجد في مكان بين Lenovo Z6 Youth المزود بالمعالج Snapdragon 710 والهاتف Lenovo Z6 Pro الرائد المزود بالمعالج Snapdragon 855. مواصفات الهاتف Lenovo Z6 غير معروفة، ولكن إذا كان لنا أن نخمن، فنحن نعتقد بأنه سيضم المعالج Snapdragon 730.

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وفي حين لا نزال نجهل الكثير حول هذا الهاتف، فنحن نتوقع أن يكشف لنا نائب رئيس شركة Lenovo عن المزيد من التفاصيل حول الهاتف Lenovo Z6 بشكل تدريجي في الأيام القادمة، تمامًا كما فعل مع الهاتف Lenovo Z6 Pro قبل أن تقوم الشركة بإزاحة الستار رسميًا عنه.