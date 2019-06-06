علوم وتكنولوجيا

اليوتيوب يحذف الاف القنوات والفيديوهات من منصته

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وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السياسة الجديدة التي تم الاعلان عنها اليوم الاربعاء، ستشمل الفيديوهات التي تتضمن نازية جديدة او نظريات المؤامرة التي تنكر احداث معينة مثل الهولكوست وغيرها".

واضاف المركز ان "هذا التحديث يتعلق بمحاربة خطاب الكراهية الذي يتسبب باشاعة التطرف او الذي يؤدي لتبرير التمييز الديني والقومي والعرقي والطبقي وغيرها من اشكال الفصل العنصري كما تحدث عن ذلك بالتفصيل موقع اليوتيوب في منصته تحت عنوان (عملنا المستمر لمواجهة الكراهية)".

وكان مركز الاعلام الرقمي قد نشر بيان، في 28 آذار من هذا العام، اكد فيه ان الفيسبوك سيعمل على منع المنشورات التي تمدح او تدعم او تسوّق لنزعات اليمين الابيض المتطرف، فضلا عن منشورات التوجهات الانفصالية القومية للبيض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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