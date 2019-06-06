شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يستأنف ضد قرار الاتحاد الأوروبى بتغريمه 1.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة جوجل استئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي الذى صدر في مارس الماضي، وقضى بفرض غرامة مالية قيمتها 1.7 مليار دولار على الشركة، بسبب سلوكها تجاه المعلنين والشركات الإعلانية في السوق، وذلك نتيجة انتهاكها لقانون منع الاحتكار الأوروبي ومحاولتها التخلص من الشركات الإعلانية المنافسة في السوق.

وبحسب موقع telegraph البريطانى، فقال الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن جوجل كانت تستخدم تقنيات وخوارزميات في نظامها تمنع ظهور إعلان الشركات المنافسة، واستمرت بالقيام بهذه الأمور بين 2006 و2016.

وعلى هذا الموقف قرر الاتحاد فرض غرامة تساوى 1.5 مليار يورو تقريبًا أي ما يعادل 1.7 مليار دولار على جوجل، وذلك بعد إثارة القضية في 2016، لتعد هذه بمثابة غرامة جديدة بسبب قانون منع الاحتكار بعد غرامات مختلفة تم فرضها على جوجل خاصة حول نظام تشغيل أندرويد.