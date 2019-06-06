شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير بشركة أمازون: نرحب بالتدقيقات الحكومية معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين فى شركة أمازون إلى عملية التحقيقات من قِبل منفذى مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة ونداءات بعض النقاد لتفكيك الشركة، برسالة بسيطة: نرحب بأى مراجعة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، قال "جيف ويلكي" الرئيس التنفيذى لقطاع المستهلكين فى أمازون، فى مؤتمر صحفى فى لاس فيجاس: "الكيانات الجوهرية فى الاقتصاد تستحق التدقيق، ومهمتنا هى بناء نوع الشركة التى تجتاز هذا التدقيق"، فيما ذكر تقرير صادر عن موقع Vox الإخبارى يوم الثلاثاء أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية كانت تستفسر عن منافسى شركة أمازون حول الشركة، وهذا مثال على التدقيق المتزايد فى قطاع التكنولوجيا فى واشنطن.

Advertisements

ووفقًا للتقرير، فقد بحث الاستجواب فى تسعير خدمات أمازون، والمنافسة مع التجار الخارجيين الذين يبيعون من خلال موقعها على الويب، وتجميع الخدمات الرئيسة لشركة أمازون، فيما قالت مصادر فى الآونة الأخيرة إن الفرع التنفيذى فى الولايات المتحدة يستعد لتحقيقات مع أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل، حيث يقوم بإعداد تحقيق واسع النطاق وغير مسبوق فى بعض من أكثر الشركات قيمة فى العالم.

وسيُطلب من المسؤولين التنفيذيين التقنيين الإدلاء بشهاداتهم حول ما إذا كانت شركاتهم قد أساءت استخدام قوتهم فى السوق أيضًا أم لا، فيما كان مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذى للشركة "جيف بيزوس" قد قال فى وقت سابق أنهم مستعدين للتحقيقات، كما قال الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك إن الشركات الضخمة تستحق الرقابة، فى مقابلة بثتها مؤخراً شبكة سى بى إس نيوز.