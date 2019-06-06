شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل روبوت فى السير خلال عرض مهاراته بأحد المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات مؤتمر MARS الافتتاحى والذى تنظمه شركة أمازون فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة، تم عرض كلب روبوت رباعى الأرجل يعرف بـ "Spot Mini" على خشبة المسرح لإظهار قدرته على تسلق الأدراج والإمساك بالأشياء والتنقل فى مختلف الأماكن.





لكن بحسب موقع "ديلي ميل" البريطانى، فأثناء عرض الروبوت على المسرح خلال المؤتمر، تعثر وسقط أمام الجمهور بشكل مباشر، حيث بدأ روبوت "Spot Mini" فجأة فى السقوط وتحطم على الأرض بقوة شديدة أمام "مارك رابرت" الرئيس التنفيذى لشركة بوسطن دايناميكس.





وأوضح "رابرت" أن الروبوت قد فشل وسيستغرق بضع دقائق لاستعادته العمل مرة أخرى، ولم يكن واضحا ما سبب فشل الكلب، ثم انتقل مقدمو العروض بسرعة لإظهار روبوت آخر.

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ورغم ذلك، قال "رابرت" أنه يأمل أن يكون الروبوت متاحا للشراء بحلول وقت ما من هذا العام ولكنه لم تحدد موعد إطلاق رسمى.





وأضاف: "نحن نقوم بإدخال بعض التعديلات النهائية على التصميم، حيث يمكن التحكم فى الروبوتات الموضعية بشكل مدهش باستخدام وحدة تحكم بسيطة محمولة يمكن للمستخدمين إخبار الروبوت إلى أين يذهبون؟ ويمكن لجسم "سبوت" التحرك فى أى اتجاه لكن رأسه مستمرة فى الثبات.





وأشار "رابرت" إلى وجود كاميرات على كل جانب من جوانب الجهاز مما يجعله مفيدا بشكل خاص فى الأدوار فى مواقع البناء للبحث عن المخاطر أو فتح الأبواب.