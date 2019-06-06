شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إزالة البرامج الضارة والفيروسات من هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تحديثات الأمان المعتادة وإدخال أنظمة الحماية ووجود العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات المتوفرة فى play store إلا أن بعض الأجهزة يصل إليها برامج ضارة وفيروسات.

ولكن ماذا لو كان الجهاز قد تأثر بالفعل بفيروس أو برامج ضارة اضطرك إلى رؤية الكثير من الإعلانات أو بيانات سيئة تؤدى إلى استنزاف البطارية بشكل غير ضرورى.

ويقدم خبراء البرمجة والتكنولوجيا على موقع "مترو" دليل التخلص من الفيروسات على الهواتف ذات أنظمة أندرويد

1. قم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكى وإعادة تشغيله مرة أخرى بنظام الأمان .

2. بمجرد فتح أداة تحميل التشغيل اختر إعادة تشغيل الخيار فى الوضع الآمن.

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3. بمجرد الانتهاء توجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات

4. تخطى القائمة من خلال تثبيت التطبيق وتحقق من التطبيق الذى يظهر أو التطبيق الذى لم تثبته ثم اضغط عليه.

5. فى الصفحة التالية انقر فوق زر "إزالة التثبيت" لإزالة التطبيق أو الخدمة من الجهاز.

6. فى حالة تعطل زر إلغاء التثبيت انتقل إلى Settings ثم Security ثم Device administrators ثم إلغاء تحديد التطبيق ثم إلغاء تثبيت التطبيق.

7. أعد تشغيل الهاتف على الوضع العادى، من خلال الانتقال إلى Settings ثم System ثم Reset options ثم مسح جميع البيانات.