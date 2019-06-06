سامسونج تصدر تحديث جديد للهاتف Galaxy A30 يضيف ميزة جديدة مهمة للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج هذا الأسبوع بإصدار تحديث جديد للهاتف Samsung Galaxy A30. هذا التحديث يحمل البنية رقم A305FDDU2ASE5 ويبلغ حجمه 459 ميجابايت. ووفقا لسجل التغييرات، فهذا التحديث يقوم بتحسين أداء الكاميرا بشكل طفيف وتحسين التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث، فضلا عن تثبيت الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

سيكون لدى مستخدمي Galaxy A30 الآن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة، وهي الميزة التي لم تكن متوفرة على هذا الهاتف من قبل. الإضافة الرئيسية الأخرى التي يأتي بها هذا التحديث هي تحسين التوافق مع تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك تطبيق Telegram.

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عمومًا، هذا التحديث الجديد متوفر حاليًا لملاك الهاتف Samsung Galaxy A30 في كل من الهند وتايلاند وماليزيا، ولكن نتوقع وصوله إلى المزيد من ملاك الهاتف Galaxy A30 في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.