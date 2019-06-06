تسريبات جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy Note 10 من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، ظهرت صورة حاسوبية تدعي أنها تجسد التصميم الحقيقي الذي سيأتي به الهاتف Galaxy Note 10. والآن، نحن هنا مع فيديو جديد وصور حاسوبية جديدة تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف اللوحي الرائد المقبل لشركة سامسونج من كافة الزوايا، مما يعطينا فكرة أفضل عن الكيفية التي سيبدو بها Galaxy Note 10 عندما يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.

تم نشر هذه الصور الحاسوبية الجديدة من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks والذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الموثوقة في الماضي. وتكشف هذه الصور أن الهاتف Galaxy Note 10 سيكون مختلفًا عن Galaxy Note 9 الحالي، فهو سيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن الشاشة نفسها في هذا الهاتف ستمتاز بقطر 6.3 إنش وبدقة +Quad HD كما أنها ستضم مستشعر بصمات الأصابع.

في الخلف، نلاحظ بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى، وسيتخلص من الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby ليكتفي بإمتلاك زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر.

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وعندما يتعلق الأمر بالجزء العلوي من الهاتف، نحن نلاحظ بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم فتحة لبطاقة SIM مصحوبة بما يشبه ليزر الأشعة الحمراء IR Blaster. وفي الجزء السفلي، نلاحظ إمتلاك الهاتف Galaxy Note 10 لمنفذ USB Type-C والميكروفون ومكبر الصوت وفتحة القلم الإلكتروني S Pen. وتؤكد لنا هذه الصور الحاسوبية أيضًا صحة الشائعات السابقة التي ذكرت بأن شركة سامسونج ستقوم بالتخلص من منفذ السماعات 3.5mm في الهاتف Galaxy Note 10.

وبالعودة إلى المعلومات التي حصلنا عليها في الأونة الأخيرة، فقد سمعنا بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيضم المعالج Exynos 9825 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن و8GB من الذاكرة العشوائية. وستكون هناك أيضًا نسخة أخرى تضم المعالج Snapdragon 855 و12GB من الذاكرة العشوائية.

عمومًا، من المرجح أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل، ولكن حتى ذلك الحين، توقع أن تسمع المزيد عن هذا الهاتف.