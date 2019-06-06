تقرير جديد يكشف عن السعر المحتمل للهاتف Samsung Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد كل التسريبات والشائعات التي وردتنا في الأونة الأخيرة حول الهاتف Galaxy Note 10، فلم يكن من المفاجئ ظهور تقرير حول أسعاره. ويدعي مصدر مطلع على المسألة الآن أن سعر الهاتف Galaxy Note 10 سيتراوح بين 1100$ و 1200$.

ومع ذلك، لا يوضح التقرير ما إذا كان هذا السعر يخص النسخة الراقية من الهاتف Galaxy Note 10 التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G أو النسخة الأساسية. ونحن نعتقد بأن هذا السعر سيخص النسخة الأساسية لترك بعض المساحة للهاتف Galaxy Note 10e الذي تردد بأنه سيصل إلى السوق بسعر أفضل. ويفترض أن يأتي الهاتف Galaxy Note 10e بحجم أصغر وأن يفتقر إلى بعض الميزات لإبقاء التكلفة منخفضة قدر الإمكان.

Advertisements

ومن المثير للإهتمام أن نجد المصدر يتحدث أيضًا عن الثقب المخصص للكاميرا الأمامية في الشاشة. ووفقا لهذا المصدر، فقد ذكر أن شركة سامسونج وجدت طريقة لتأطير محيط الكاميرا على نحو أفضل وجعلها أكثر سرية. لذلك توقع وجود ثقب أصغر من ذلك الموجود في Galaxy S10. وعندما يتعلق الأمر بالتوافر، فنحن نتوقع أن يصل Galaxy Note 10 الجديد في وقت ما خلال شهر أغسطس المقبل.