OnePlus 7 يحصل على أول تحديث له، ويجلب معه Fnatic Mode و DC Dimming

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن بعدما أصبح الهاتف OnePlus 7 متاحًا للشراء في كل من المملكة المتحدة وأوروبا والهند والصين، فقد قامت شركة OnePlus بإصدار أول تحديث لهذا الهاتف والذي يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.4.

هذا التحديث يبلغ حجمه 223 ميجابايت، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل، فضلا عن خاصية DC Dimming التي تحول دون ومضان شاشة الهاتف في إعدادات السطوع المنخفض. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك وضع Fnatic Mode، فضلا عن بعض التحسينات الأخرى، بما في ذلك تحسين أداء مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وتحسين تجربة التمرير لجعلها أكثر سلاسة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.