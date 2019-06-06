"نشاط للرياح وأمطار خفيفة".. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء في فترات النهار لطيف ليلا، لكنه سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.

وأضاف عبد العال في تصريحات لمصراوي، أن درجات الحرارة ستبدأ من غد الجمعة التراجع بمقدار درجتين إلى 3 درجات، حيث تسجل على القاهرة 34 درجة، ويوم السبت 33 درجة على القاهرة والوجة البحري.

وعن حركة الرياح، أكد "عبدالعال" وجود نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مستوى محافظات الجمهورية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من...