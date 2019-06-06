شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا : الشمس تدخل حدث نادر يقع كل 11 سنة .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صور لوكالة ناسا أن وجه الشمس يبدو فارغا تماما مع عدم وجود بقع شمسية مرئية، مما يشير إلى وصول الشمس إلى الحد الأدنى في دورة المرحلة الشمسية.





ووفقا لتقريرعلماء ناسا على موقع "ديلى ميل"، فإن الحد الأدنى للطاقة الشمسية يمثل فترة انخفاض النشاط على الشمس ويحدث كل 11 عام خلال هذه الأوقات تكون البقع الشمسية والتوهجات الشمسية أقل توترا.









أما سطح الشمس العنيف على خلاف ذلك يأخذ مظهرا أكثر هدوءا، ولكن هذا الهدوء مزيف يمكن أن يؤدى إلى عواصف مغناطيسية تتداخل مع الأقمار الصناعية وتؤثر على السفرالجوى ويمكنها أيضا أن تقذف شبكات الكهرباء، وفى ذروة الدورة تتخلل الشمس باستمرار بقع بعضها كبيرة مثل كوكب المشترى.

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وأكد العلماء أن هذا الحدث لا يشكل تهديدا لكوكبنا إلا أنه قد تسبب فى حدوث عواصف مغناطيسية تجعله محفوفا بالمخاطربالنسبة لرواد الفضاء والأقمار الصناعية خارج الغلاف الجوى.





وأشار العلماء فى تقريرهم أن الشمس كانت بلا بقع لمدة 16 يوم متتالية، وخلال هذه المرحلة من الدورة الشمسية تجلب أشعة كونية إضافية وثقوب طويلة الأمد فى جو الشمس، وعندما تقفز الشمس من أدنى حد لها بعد 11 عاما فمن المحتمل أن نرى المزيد من الانفجارات الشرسة على الشمس.