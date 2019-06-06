شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يرفض الاتهامات الموجهة لشبكة أبل بأنها "احتكارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل، الادعاء بأن شركة أبل كانت "احتكارية" وأنه يجب تقسيمها إلى عدة شركات، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الآخرين مثل جوجل وأمازون وفيس بوك.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، ففى مقابلة مع شبكة سى بى إس نيوز، قال كوك إنه على الرغم من أن شركة آبل كانت كبيرة الحجم وأن التدقيق الحكومى كان "عادلاً"، فإنه لن يوافق على الحجة القائلة إن شركته كانت شركة احتكارية، حيث قال "لا أعتقد أن أى شخص معقول سيتوصل إلى استنتاج مفاده أن أبل احتكار ... حصتنا أكثر تواضعا، وليس لدينا مركز مهيمن فى أى سوق."

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وافق الرئيس التنفيذى لشركة أبل على أن التدقيق الحكومى لشركات التكنولوجيا الكبرى كان عادلاً، حيث علق قائلا: "يجب أن يتم فحصنا"، لكن رغم ذلك، أعرب عن خلافه الشديد مع دعوات من بعض السياسيين فى واشنطن بضرورة تفكيك عمالقة التكنولوجيا مثل شركة أبل.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الأمريكية تدرس تحقيقًا لمكافحة الاحتكار فى شركات التكنولوجيا الكبرى لطائفة واسعة من القضايا، مثل الأخبار المزيفة، وسياسة خصوصية المستخدم، وأسهمها المحتكرة فى سوق الإعلانات والتأثير الأجنبى فى الولايات المتحدة.