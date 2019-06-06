شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك وجوجل يتحكمان بسوق الإعلانات في الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة PwC للأبحاث السوقية، أن صناعة الإعلانات على الإنترنت فى الولايات المتحدة من المتوقع أن تصل إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2023 مقارنة بـ 107 مليار دولار فى العام الماضى، وذلك بقيادة فئات سريعة النمو مثل الفيديوهات على الهواتف المحمولة مع شركات جوجل وفيس بوك اللتان تسيطرا بقوة على السوق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد استحوذ العملاقان التقنيان معاً على حوالى 60٪ من سوق الإعلان على الإنترنت فى الولايات المتحدة فى عام 2018، وفقًا للتقرير، بزيادة 3٪ عن العام السابق، فيما تسيطر شبكة يوتيوب التابعة لشركة جوجل على الفيديو عبر الإنترنت، بينما يوسع فيس بوك منتج الفيديو الخاص به المسمى Watch ويضيف خيارات الإعلان.

ويخضع كل من جوجل وفيس بوك للمراقبة حاليًا من قِبل الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة بحثًا عن مخاوف محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار، فضلاً عن شركات التكنولوجيا العملاقة أبل وأمازون.

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وقال سى جيه بانجاه، وهو مدير فى شركة PwC، إن اكتساب حصة السوق أمر صعب لأن المنصات يجب أن تحتوى على ميزات جديدة ومحددة وكذلك درجة من التكنولوجيا الناشئة، ولعل من المزايا التى تتمتع بها شركات الاتصالات مثل AT&T مقارنة بجوجل وفيس بوك أنها ستستفيد من شبكة الجيل الخامس 5G، وهى الجيل التالى من الشبكات اللاسلكية التى من المتوقع أن تحقق تقنية مثل السيارات المستقلة.

وقالت شركة PwC إن أمازون، أكبر تاجر تجزئة على الإنترنت فى الولايات المتحدة، تمكنت من تحقيق مكاسب أكبر على مدار العام الماضى، رغم أنها تمتلك أيضًا حصتها فى السوق المكونة من رقم واحد فقط، وقال Bangah إن إعلانات منتجات أمازون تعمل على تعزيز نموها، لأن المعلنين قادرون على الوصول إلى المستهلكين على موقع ويب حيث يكون الناس فى عقلية للتسوق.