شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطمئن عملائها: لا تنازل عن جودة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لإنكار أن المستهلكين سيتأثرون بـ "الصراع العالمي" بينها وبين الولايات المتحدة، أعلنت شركة Huawei أن جودة خدماتها بالإضافة إلى تحديثات البرامج المتوفرة للعلامات التجارية التابعة لها والتى تضم مجموعة العملاء الحالية لن يحدث بها أى تباطؤ، مضيفة أنه لا يوجد تنازل فى جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد طمأنت Huawei، المستهلكين مؤخرًا، أنهم لن يكونوا ضحايا لهذا الصراع العالمى وسوف يستمرون فى تلقى الأدوات وتحديثات البرامج فى الوقت المناسب، خاصة أن الشركة ترى أنها "رائدة بلا منازع فى شبكات الجيل الخامس 5G"، كما أنها اللاعب رقم 2 فى الهواتف الذكية، حيث تم شحن 206 مليون وحدة فى العام الماضى.

وقال Uvaraj Natarajan الرئيس التنفيذى لشركة Poorvika أحد الشركات الهندية المتعاملة مع هواوى: "سنواصل تقديم الدعم لعملاء Huawei المحتملين فى الهند".