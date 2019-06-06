كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن FYTA Beam.. مستشعر ذكي جديد للتعرف على احتياجات النباتات

بدأت فكرة هذا المشروع من مدينة برلين في ألمانيا، بواسطة كل من Claudia Nassif، وSylvie Basler وهما سيدتان شَغِفتان بتربية النباتات، وبعد فشلهما في العثور على حلول مبتكرة لرعاية النباتات تناسب العصر الرقمي، قررتا إنشاء شركة متخصصة في تطوير حلول رقمية لرعاية النباتات.

بدأت شركتهما التي تدعى FYTA؛ في تطوير أول منتج، وهو عبارة عن مستشعر ذكي يُوضع في التربة التي تُزرع فيها النباتات، ويمكن توصيله بتطبيق خاص به على الهواتف الذكية بواسطة البلوتوث، أو الواي فاي، حيث يقوم بإرسال إشعارات إلى هاتفك الذكي توضح حالة النبات وفقًا لقياسات عوامل النمو المختلفة، التي تَشمل: معرفة كون النبات بحاجة إلى الري، أو كون درجة الحرارة المحيطة به مرتفعة، أو منخفضة.

أُطلق على هذا المستشعر الجديد اسم FYTA Beam، وقد انتهت بالفعل مرحلة البحث والتطوير، وإنتاج النموذج الأولي منه، كما اُطلقت حملة لجمع التمويل اللازم لإنتاجه على نطاق تجاري، وذلك على موقع التمويل الجماعي الشهير kickstarter، وتهدف هذه الحملة إلى جمع 56000 دولارٍ تقريبًا، وقد نجحت حتى الآن في جمع أكثر من 35000 دولارٍ، ومن المقرر انتهاء الحملة يوم 23 من الشهر الجاري، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

كيف يعمل مستشعر FYTA Beam؟

تعتمد فكرة عمل هذا المستشعر على قياس العوامل الحيوية لنمو النبات، بما يشمل: رطوبة التربة، ونسب العناصر الغذائية، وشدة الضوء، ودرجة الحرارة.

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كل ما عليك فعله هو وضع المستشعر في التربة بجوار النبات الذي تقوم بتربيته، ثم تثبيت التطبيق الخاص بالمستشعر، وسيقوم المستشعر بإرسال جميع البيانات مباشرة إلى التطبيق عبر البلوتوث، أو الواي فاي.

يقوم المستشعر بمراقبة العوامل الحيوية اللازمة لنمو النبات بشكل مستمر، وعند وجود أي نقص، أو زيادة في أحد عوامل النمو بما يخالف الحدود المسموحة، فإنك ستتلقى إشعارًا على هاتفك الذكي، لتقوم بالتدخل، فمثلا عند نقص نسبة المياه الموجودة بالتربة ستتلقى إشعارًا يبلغك بضرورة ري النبات، وعند قيامك بالري ستتلقى إشعارًا يفيد بأن كل شيء على ما يرام الآن.