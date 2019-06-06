المطورون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب الإحتكار في متجر App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - قام العديد من مطوري تطبيقات وألعاب iOS برفع دعوى قضائية ضد شركة آبل لأنها تستخدم ممارسات إحتكارية فيما يخص توزيع التطبيقات على متجرها الرسمي. ويقول هؤلاء المدعون أن شركة آبل تحد من عملية التطوير من خلال فرض قواعد صارمة على ما يمكن وما لا يمكن أن يتم إضافته إلى متجر التطبيقات الخاص بها، وأنها تطلب من المطورين دفع رسومًا سنوية قدرها 99 دولارًا وإقتطاع 30٪ من عائداتهم.

لكن المشكلة الأكبر هي أنه إذا لم يتم الموافقة على التطبيق، فهو لن يتمكن من الوصول إلى العملاء بأي طريقة أخرى.

وفقًا للدعوى القضائية، يمكن لشركة آبل حل هذه المشكلة من خلال السماح للشركات الأخرى بإمتلاك متاجر التطبيقات الخاصة بها لنظام iOS. وبهذه الطريقة سيتم تحسين السوق للمطورين والدفع بشركة آبل للابتكار في متجرها الخاص من أجل البقاء في المقدمة.

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إذا لم يكن هناك مثل هذا القيد، فسيتم تعزيز الإنتاجية وتحسين التعاملات لأن المستخدمين يمكنهم العثور على المزيد من التطبيقات وشرائها لأجهزة iOS الخاصة بهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قاموا بدعوة الشركات لكسر هيمنة آبل من خلال منعها من التحكم الكامل في العملية بدءًا من التصنيع وحتى تطوير البرمجيات وصولاً إلى التسويق والتوزيع.