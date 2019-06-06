حرارة شديدة وأمطار خفيفة.. تعرف على توقعات طقس ثاني أيام العيد

مصراوي

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك يتشابه بشكل كبير مع طقس أول أيام العيد حيث أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة ستكون 36 درجة.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي أن طقس الغد سيكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح على مستوى محافظات الجمهورية حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وبعض محافظات الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر...