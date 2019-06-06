شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعتزم توصيل الطرود بطائرات جديدة بدون طيار خلال شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة جديدة تجاه تحقيق شركة أمازون لهدف ظل يراوغها على مدى سنوات. وهي توصيل الطرود للزبائن خلال 30 دقيقة، امتلكت الشركة مجموعة من

، "طائرات بدون طيار" يمكنها توصيل هذه الطرود في المدة المحددة

وقال "جيف ويلك" الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في أمازون أمس الأربعاء (5 يونيو حزيران) إن الشركة أصبحت تملك طائرة مسيرة جديدة سيبدأ تشغيلها "خلال شهور".

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وأضاف "ويلك" في مؤتمر للشركة في لاس فيجاس أن الطائرة المسيرة الجديدة تقلع وتهبط عموديا مثل الطائرة الهليكوبتر، وهي أكثر ثباتا من النماذج السابقة ويمكنها اكتشاف الأشياء المتحركة أفضل من البشر، وهو ما يجعلها آمنة.

ولم يذكر "ويلك" أين ستعمل الطائرة المسيرة الجديدة، لكن أمازون توصل بعض الطرود بواسطة طائرة مسيرة في بريطانيا منذ عام 2016.