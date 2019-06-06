شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 تطبيقات لحمايتك من التحرش فى العيد "اخرجى براحتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل العديد من الفتيات قضاء العيد فى سلام بعد أن ازدادت معدلات التحرش في أماكن التجمعات والاحتفالات بالعيد، وفى المقابل قدمت التكنولوجيا تطبيقات لحماية النساء والفتيات من التحرش وتقديم المساعدة لهن لتخطى أى موقف سيئ، ونقدم لكى 4 من هذه التطبيقات التى تساعدك فى الإبلاغ عن أى حادثه تحرش أو تخبرك طريقة حماية نفسك وتقديم المساعدة لغيرك.

BSAFE



BSAFE

يسمح لك هذا التطبيق بتكوين شبكة محدودة من الأصدقاء أو العائلة لإخبارهم بأماكن تواجدك بشكل دائم، ويدعم التطبيق إرسال إنذار لأصدقائك إذا ما وقع خطر ما أو إرسال بث مباشر لما يحدث حولك.

Life360 Family Locator App

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Life360 Family Locator App

يشبه هذا التطبيق BSAFE حيث يبقيك على تواصل مع أصدقائك أوأفراد عائلتك ومعرفة مواقعهم، ويمكنك ايضاً إنشاء دوائر وشبكات وإضافة أشخاص بها و مراسلتهم عند وقوع أى مشكلة.

Quick Self-Defense



Quick Self Defense

صمم هذا التطبيق لتعليم الأشخاص حركات وطرق الدفاع عن النفس لمواجهة الغرباء سواء كانوا عزل أو ملثمين بالسلاح.