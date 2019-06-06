شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجبر المطورين على وضع زر تسجيل الدخول الخاص بها قبل فيس بوك وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت أبل على مطورى تطبيقات آيفون وضع زر تسجيل الدخول الخاص بها قبل خيارات تسجيل الدخول باستخدام جوجل وفيس بوك، نظرًا لأن المستخدمين غالبًا ما يختارون الخيار الافتراضى أو الخيار الأول فى التطبيقات.

وكشفت شركة أبل عن ذلك يوم الاثنين، مؤكدة خصوصية المستخدمين وإدخال ميزة إنشاء عنوان بريد إلكترونى عشوائيًا لتجنب الكشف عن البريد الإلكترونى الحقيقى للشخص، وذلك بحسب TOI الهندى.

وعلى الرغم من أن العديد من المستهلكين يختارون تسجيل الدخول إلى تطبيقات مستقلة باستخدام حساباتهم من جوجل وفيس بوك لأنه يحفظ مشكلة إنشاء وتذكر أسماء مستخدمين وكلمات مرور منفصلة لعشرات من التطبيقات المختلفة، لكن يمكن لأزرار تسجيل الدخول إرسال بعض البيانات إلى صانعيها حول عادات تطبيق المستخدم.

ونقلأ عن موقع "gadgetsnow" الهندى، قال كريج فيدرى، رئيس برنامج أبل، خلال خطاب رئيسى يوم الاثنين، أن أبل تسعى إلى منح المستخدمين خيارًا أكثر خصوصية عن طريق تقديم تسجيل دخول سريع من خطوة واحدة دون إرسال بيانات مستخدمهم إلى شركة أخرى.

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أكدت شركة أبل أن التطبيقات التى لديها نظام تسجيل دخول مخصص ولا تستخدم أزرارًا من جوجل أو فيس بوك، مثل التطبيقات من صانع اللعبة Nintendo، لن تكون مطلوبة لاستخدام زر تسجيل دخول أبل.

رفض فيس بوك وجوجل التعليق على هذه الخطوة، وقالت جوجل إنها لا تتطلب استخدام تسجيل الدخول إلى الجوجل فى تطبيقات متجر بلاى على أجهزة أندرويد.

ويأتى تفويض أبل للمطورين حول أدوات تسجيل الدخول فى الوقت الذى يزعم فيه المطورون والمنافسون أن بعض ممارسات متجر التطبيقات، مثل شراء عمولة تصل إلى 30% من المبيعات التى يتم إجراؤها من خلال المتجر، تعتبر منافسة للمنافسة.

وقد ذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن منظمى مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة يمهدون أيضًا لمراجعة محتملة لمكافحة الاحتكار لشركة أبل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

وفى مقابلة مع شبكة سى بى إس نيوز التى بثت يوم الثلاثاء، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل إنه من العدل أن يفحص المنظمون شركة أبل بالنظر إلى حجمها، كما أن الشركة ليست حكراً على أى من الأسواق التى تعمل فيها.