شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 3.1٪ خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبحاث السوق Canalys، أن سوق الهواتف الذكية العالمية سيشهد انخفاض يصل إلى أكثر من 3% في ظل قرار الحكومة الأمريكية بحظر الشركات من العمل مع شركة هواوي، حيث أوضحت الشركة أن شحنات الهواتف الذكية ستصل إلى 1.35 مليار وحدة في 2019 فقط.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فهذا يعتبر أقل بقليل من شحنات 2018 التى وصلت إلى 1.39 مليار هاتف، وقال "نيكول بنج" نائب رئيس الشركة: “من المهم أن نلاحظ أن عدم اليقين في السوق يدفع بوضوح البائعين إلى تسريع بعض الاستراتيجيات لتقليل التأثير على المدى القصير والطويل في بيئة الأعمال الصعبة، على سبيل المثال، تحويل التصنيع إلى بلدان مختلفة للتحوط من مخاطر التعريفات".

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وأضاف "بينج" في بيان "لكن مع الإعلانات الأمريكية الأخيرة بشأن التعريفة الجمركية على البضائع من المزيد من الدول، ستتعامل الصناعة مع الاضطرابات لبعض الوقت"، ومع اقتراب عام 2020، سيكون لدى معظم سلاسل التوريد والقنوات الرئيسية لبيع الهواتف المحمول خطط طوارئ نشطة للتخفيف من تراجع هواوي والاستعداد لطرح أجهزة الجيل الخامس 5G في العديد من الأسواق ، حسبما ذكرت شركة الأبحاث.

وقد توقعت شركة Canalys نموًا إيجابيًا للهواتف الذكية في عام 2020 مع الارتداد المتوقع إلى 1.39 مليار شحنة عالمية ، بما يعادل زيادة قدرها 3.4 في المائة، وستتعافى العديد من المناطق بشكل أسرع من المناطق الأخرى بسبب اختلاف أطوال دورات حياة الهواتف.