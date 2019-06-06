تكنولوجيا: أبل تعلن عن نظام iOS 13 الجديد.. أسرع وأفضل وأكثر استجابة في تشغيل التطبيقات

أعلنت شركة أبل Apple الأمريكية عن الإصدار الجديد من نظام تشغيلها (آي أو اس) iOS 13، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC 2019، الأثنين الماضي.

وأوضحت أبل أن نظام iOS 13 يقدم مظهرا جديدا لهواتف أيفون iPhone، مثل نمط التعتيم Dark Mode، الذي يقدم مجموعة ألوان داكنة جديدة، تعمل في أرجاء النظام وكل التطبيقات الداخلية، من أجل مشاهدة أفضل، خاصة في البيئات المحيطة ذات الإضاءة الخافتة، ويمكن ضبطه ليعمل تلقائيا عند الغروب أو في وقت يحدده المستخدم.

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ويقدم نظام iOS 13 كذلك مميزات جديدة في تصفح الصور وتعديلها وتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع، والتنقل في أرجاء العالم بخريطة جديدة كليا، ويتميز، بحسب أبل، بأنه أسرع وأكثر استجابة وأفضل كثيرا في تشغيل التطبيقات، وتقليل حجم تنزيل التطبيقات، وجعل (فيس آي دي) Face ID أكثر سرعة.

ويشمل نظام iOS 13 تحديثات في تطبيقات الصور والخرائط، إلى جانب ميزات حماية الخصوصية، مثل تسجيل الدخول مع أبل Sign in with Apple، وباستخدام تقنيات التعلم الآلي Machine Learning على الجهاز، يبحث تطبيق الصور في المكتبة بالكامل عن أفضل الصور، ويخفي تلقائيا الصور المشابهة، ويعرض الأحداث المهمة من اليوم أو الشهر أو العام الماضي، وينظم الصور ومقاطع الفيديو بطريقة ذكية تسهل من تضفحها، مع إمكانية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو.

وتقدم أبل طريقة جديدة وأكثر أمانا وخصوصية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع، بدلا من استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو ملء استمارات البيانات والتحقق من البريد الإلكتروني واختيار كلمات المرور، فقد أصبح بالإمكان استخدام (مُعرف أبل) Apple ID.

ووفرت أبل نظام iOS 13 لأعضاء برنامج المطورين التابع لها بدءا من يوم الكشف عنه، وستوفر نسخة تجريبية لمستخدمي iOS في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما ستوفر مميزات الإصدار الجديد كتحديث مجاني لأجهزة أيفون iPhone 6S والأحدث منها في خريف العام الجاري.