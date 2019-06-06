الكشف عن الصور والمواصفات التقنية للهاتف Samsung Galaxy Xcover 4S

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل هاتف من شركة سامسونج يحمل الإسم الرمزي SM-G398، والذي يُعتقد أنه Galaxy Xcover 5 على مصادقة هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC قبل أكثر من أسبوع. ومع ذلك، فقد إتضح أن هذا الهاتف سيحمل إسم Galaxy Xcover 4S مع العلم بأننا حصلنا الآن على صوره ومواصفاته التقنية الكاملة.

الهاتف Galaxy Xcover 4S الجديد سيأتي مزودًا بطبقة مطاطية لا تساعده فقط على تحمل الصدمات، وإنما تساعده أيضًا على مقاومة المياه مع العلم بأن هذا الهاتف يحمل شهادة الصلابة العسكرية MIL-STD 810G وشهادة مقاومة المياه والغبار IP68.

الهاتف Galaxy Xcover 4S سيضم كذلك شاشة LCD بحجم 5 إنش وبدقة 720×1280 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7885، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7.

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من ناحية أخرى، سيضم هذا الهاتف أزرار تنقل فعلية أسفل الشاشة، وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر وزر التشغيل في الجانب الأيمن. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 2800mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C. وقبل الختام، يشار إلى أن هذا الهاتف سيُعرض للبيع إبتداء من 12 يونيو مقابل 250 يورو.