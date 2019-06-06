الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 أصبحا متوفرين الآن باللون الأحمر ” Cardinal Red “

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 متوفرين الآن للشراء بلون جديد، وهذا اللون الجديد هو الأحمر ” Cardinal Red “. هذه النسخة الحمراء الجديدة من الهاتف Galaxy S10 متوفرة بالفعل للشراء في سويسرا بسعر 830 فرانك سويسري، وهو ما يعادل 836 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة النسخة الحمراء من الهاتف +Galaxy S10 نحو 930 فرانك سويسري، وهو ما يعادل 936 دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم كلا الهاتفين مع 128GB فقط من الذاكرة الداخلية، ولكنهما يضمان منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD لزيادة السعة التخزينية الإجمالية لكلا الهاتفين في أي وقت تشاء ذلك.

في حين تم إطلاق الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 باللون الأحمر الجديد، فنحن لم نرى بعد الهاتف Galaxy S10e يحصل على هذا اللون الجديد، ولكن يقال بأنه سيحصل على مثل هذا اللون في المستقبل القريب. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن النسخ الحمراء الجديدة من الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 تحتفظ بنفس المواصفات التقنية، وهذا ما يعني بأن التغييرات تقتصر على الطلاء فقط في النسخ الجديدة.