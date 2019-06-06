الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Maimang 8 مع شاشة بحجم 6.21 إنش وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة للمستهلكين الصينيين كجزء من سلسلة هواتف Huawei Maimang Series. هذا الهاتف الجديد يحمل إسم Huawei Maimang 8، وإذا بدا لك هذا الهاتف مألوفًا، فذلك لأنه مماثل للهاتف Huawei P Smart+ 2019 الذي تم إصداره في العام الماضي.

في الأمام، يضم الهاتف Huawei Maimang 8 الجديد شاشة IPS LCD بحجم 6.21 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وفي الخلف، هناك ثلاث كاميرات بوضعية عمودية بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وفي الواجهة الخلفية أيضًا نجد مستشعر بصمات الأصابع.

وفي الداخل، يضم الهاتف Huawei Maimang 8 الجديد معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3400mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.

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سيكون الهاتف Huawei Maimang 8 الجديد متاحًا باللون الأسود والأزرق، وبسعر يبدأ من 1899 يوان صيني وهو ما يعادل 274 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. تبدأ الطلبات المسبقة على هذا الهاتف اليوم بينما سيتم إصداره بشكل رسمي في اليوم 12 يونيو.