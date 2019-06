آبل تجلب أخيرًا الدعم للماوس إلى لوحيات iPad Pro مع نظام iPadOS الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من القوة التي تتمتع بها لوحيات iPad Pro، فقد أشار الكثيرون إلى أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن وصفها ببديل للحواسيب المحمولة. هذا بسبب القيود المفروضة على نظام iOS، فهو لا يوفر بعض الوظائف التي توفرها أنظمة التشغيل المصممة للحواسيب مثل MacOS أو Windows، ولكن هذا قد تغير عندما قامت شركة آبل بإطلاق iPadOS.

بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم تغطيتنا السابقة، فـ iPadOS يعتبر هو نظام التشغيل الجديد للوحيات iPad ولكنه لا يزال يستند على نظام iOS. والخبر السار هو أنه من بين الأشياء الجديدة التي يجلبها iPadOS إلى لوحيات iPad نجد دعم الماوس. هذا يعني أنه عندما يتم ربط جهاز iPad Pro مع لوحة المفاتيح الذكية Apple Smart Keyboard أو أي لوحة مفاتيح أخرى ومع الماوس، فسوف يصبح iPad Pro أخيرًا قوة إنتاجية كما كان يأمل الكثيرون.

تم إكتشاف هذا الأمر من قبل المطور Steve Troughton-Smith عندما قام بالغوص عميقًا في النسخة التجريبية من نظام iPadOS. لقد سمعنا بالفعل أن شركة آبل ستضيف الدعم للماوس إلى لوحيات iPad، ويسعدنا أن نضع حدًا لهذه الشائعات. في الوقت الراهن، يبدو أن دعم الماوس متاح كميزة ضمن AssistiveTouch، لذلك فمن غير الواضح إلى أي مدى يمتد هذا الدعم.

ومع ذلك، فقد تم الإشارة إلى أنه ضمن إعدادات Pointing Devices، هناك خيار لأجهزة البلوتوث، مما يشير إلى أن ماوسات البلوتوث اللاسلكية ستكون جزءًا من هذا الدعم، ولكن لا يزال يتعين علينا الإنتظار ومراقبة الوضع.

(It also works with a Magic Trackpad)