تكنولوجيا: تنبؤات توقعها ستيف جوبز عن مستقبل التكنولوجيا.. حدثت بالفعل

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1. استخدام أجهزة الكمبيوتر فى المنزل من أجل المتعة
فى عام 1985 ، كان استخدام اجهزة الكمبيوتر مقتصرة على الشركات والوزارات الحكومية الكبيرة ، إلا أن "جوبز" توقع استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية ستنتشر فى المنازل، ووفقا للاحصاءات فى عام 2015 ارتفعت نسبة اقتناء الكمبيوتر فى المنازل فى أمريكا لتصل إلى 80% بعد أن كانت 8% فى فترة الثمانينات من القرن العشرين، كما توقع أن أجهزة الكمبيوتر مصدرا للترفيه لملايين الأشخاص لمشاهدة الأفلام والمسلسلات اللعب عليه ومراسلة الأصدقاء.
أوضح "جوبز" أن السبب الأكثر إلحاحا لشراء المواطنين أجهزة الكمبيوتر هو ربطه بشبكة اتصالات وطنية، وكان هذا التنبؤ قبل 5 سنوات من نشر أول صفحة ويب على الانترنت.
أصبحت أغلب الأوامر على الكمبيوتر تتم عن طريق شاشة اللمس، بعيدا عن الأوامر المعقدة التى كانت من قبل.
وهو بالفعل ما حدث عن طريق تخزين صور ومقاطع فيديو وبيانات عبر Apple's Cloud و Google Drive
فى عام 1983 كانت معظم أجهزة الكمبيوتر صناديق كبيرة وثقيلة، ولكن الآن أصبح محمول بحجم الكتاب بالفعل.
سيكون الأمر كما لو أن هناك شخصا صغيرا داخل هذا المربع يبدأ فى توقع ما تريد
7.التسوق الإلكترونى
سيتوقف الناس عن الذهاب إلى الكثير من المتاجر وسيقومون بشراء الأشياء عبر الويب سايت
9. الاطفال ستتعامل مع الكمبيوتر والهواتف المحمولة مثل البالغين وأعمارهم لم تتخطى 10 أعوام
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