علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تنبؤات توقعها ستيف جوبز عن مستقبل التكنولوجيا.. حدثت بالفعل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ثمانى سنوات من وفاة "ستيف جوبز" يواصل اسمه الهيمنة على المناقشات حول كيفية تطور التكنولوجيا وطريق اتجاهها، حيث قدم "ستيف جوبز" العديد من التنبؤات حول مستقبل التكنولوجيا، وهى:
1. استخدام أجهزة الكمبيوتر فى المنزل من أجل المتعة

فى عام 1985 ، كان استخدام اجهزة الكمبيوتر مقتصرة على الشركات والوزارات الحكومية الكبيرة ، إلا أن "جوبز" توقع استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية ستنتشر فى المنازل، ووفقا للاحصاءات فى عام 2015 ارتفعت نسبة اقتناء الكمبيوتر فى المنازل فى أمريكا لتصل إلى 80% بعد أن كانت 8% فى فترة الثمانينات من القرن العشرين، كما توقع أن أجهزة الكمبيوتر مصدرا للترفيه لملايين الأشخاص لمشاهدة الأفلام والمسلسلات اللعب عليه ومراسلة الأصدقاء.

 

2. سنتصل جميعا عبر الكمبيوتر

أوضح "جوبز" أن السبب الأكثر إلحاحا لشراء المواطنين أجهزة الكمبيوتر هو ربطه بشبكة اتصالات وطنية، وكان هذا التنبؤ قبل 5 سنوات من نشر أول صفحة ويب على الانترنت.

 

3. حركات القص واللصق ستصبح أسرع

أصبحت أغلب الأوامر على الكمبيوتر تتم عن طريق شاشة اللمس، بعيدا عن الأوامر المعقدة التى كانت من قبل.

 

4. قد لا تضطر إلى تخزين بيانات على الكمبيوتر

وهو بالفعل ما حدث عن طريق تخزين صور ومقاطع فيديو وبيانات عبر Apple's Cloud و Google Drive

 

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5. جهاز الكمبيوتر سيكون بحجم الكتاب

فى عام 1983 كانت معظم أجهزة الكمبيوتر صناديق كبيرة وثقيلة، ولكن الآن أصبح محمول بحجم الكتاب بالفعل.

 

6. المساعدات الشخصية

سيكون الأمر كما لو أن هناك شخصا صغيرا داخل هذا المربع يبدأ فى توقع ما تريد

 

7.التسوق الإلكترونى

سيتوقف الناس عن الذهاب إلى الكثير من المتاجر وسيقومون بشراء الأشياء عبر الويب سايت


 
8. سيحصل الناس على معلومات أكثر مما يمكنهم استيعابه

9. الاطفال ستتعامل مع الكمبيوتر والهواتف المحمولة مثل البالغين وأعمارهم لم تتخطى 10 أعوام

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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