تكنولوجيا: تنبؤات توقعها ستيف جوبز عن مستقبل التكنولوجيا.. حدثت بالفعل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ثمانى سنوات من وفاة "ستيف جوبز" يواصل اسمه الهيمنة على المناقشات حول كيفية تطور التكنولوجيا وطريق اتجاهها، حيث قدم "ستيف جوبز" العديد من التنبؤات حول مستقبل التكنولوجيا، وهى:1. استخدام أجهزة الكمبيوتر فى المنزل من أجل المتعة

فى عام 1985 ، كان استخدام اجهزة الكمبيوتر مقتصرة على الشركات والوزارات الحكومية الكبيرة ، إلا أن "جوبز" توقع استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية ستنتشر فى المنازل، ووفقا للاحصاءات فى عام 2015 ارتفعت نسبة اقتناء الكمبيوتر فى المنازل فى أمريكا لتصل إلى 80% بعد أن كانت 8% فى فترة الثمانينات من القرن العشرين، كما توقع أن أجهزة الكمبيوتر مصدرا للترفيه لملايين الأشخاص لمشاهدة الأفلام والمسلسلات اللعب عليه ومراسلة الأصدقاء.