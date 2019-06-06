شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول الهاكرز إلى ميكرفون الهواتف يمكّنهم من معرفة كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر خبراء من إنجلترا والسويد كيف يمكن استخدام الميكروفونات المخترقة من جانب الهاكرز لمعرفة صوت الكتابة على شاشة الهاتف الذكى وأى مفاتيح تم الضغط عليها، ومن ثم سرقة كلمة السر التى تفتح بها هاتفك.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد قام باحثون من جامعة كامبريدج بإنجلترا وجامعة لينشوبينغ في السويد بتزويد 45 مشاركًا بأجهزة أندرويد وهواتف ذكية تم اختراق الميكرفون فيها، وثم تسجيل كتابتهم على الشاشة.

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وعمل الباحثون من خلال خوارزمية لمعرفة الأزرار التى تم الضغط عليها، حيث تمكنت بشكل صحيح فى فك 31 من 50 تسجيل دخول من أربعة أرقام، وذلك خلال 10 محاولات فقط بناءً على تسجيلات مصنوعة من المشاركين فى الدراسة أثناء كتابتهم على الشاشة.

ويمكن للخوارزمية القيام بذلك لأن كل لمسة على الشاشة تنشئ موجات صوتية تنتقل إلى ميكروفون الهاتف عبر الشاشة والهواء.

كما تبدأ هذه الهجمات تحديدا على الميكروفون من جانب الهاكرز عند تنزيل المستخدم غير المقصود للبرامج الضارة، لذلك يجب على المستخدمين الحفاظ على سلامتهم باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط، وتقييد وصول الميكروفون إلى التطبيقات التي تحتاج إليها فقط سيساعد أيضًا في جعل هاتفك الذكي أكثر أمانًا.