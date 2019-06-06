شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لكتابة رسائل طويلة سهلة.. خدعه جديدة على لوحة مفاتيح ايفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى لوحة مفاتيح آي فون بالفعل على العديد من الحيل الخفية التى قد لا تعرف عنها، ولعل أكثرها فائدة هي ميزة "اختصار لوحة مفاتيح آي فون" والتى تتيح إضافة نقاط توقف كاملة فى نهاية الجمل وسيحول الطريقة التى تكتب بها إلى رسائل طويلة.

لاستخدامها، يمكنك النقر مزدوجا على شريط المسافة سيؤدى هذا تلقائيا إلى إضافة نقطة توقف كاملة، وأفضل ما فى الأمر هو أن الاختصار سوف يستفيد تلقائيا من الحرف التالى الذى تكتبه مما يجعل كتابة الجملة التالية أسهل.

Advertisements

يتم تمكين الاختصار بشكل افتراضى لذلك يجب أن تكون قادرا على استخدامه على الفور، ومع ذلك لتأكيد أنه نشط انتقل إلى "الاعدادات" ثم "عام" و "لوحة المفاتيح"، وعليك التأكد من التبديل إلى جانب الكتابة بالأحرف الكبيرة التلقائية.