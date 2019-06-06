شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافات جديدة فى Gmail توفر عليك الوقت.. أعرف إزاى تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت جوجل اهتمامًا خاصًا بمنصة البريد الإلكتروني Gmail التي تُستخدم على نطاق واسع، حيث تم تقديم العديد من الميزات الجديدة هذا العام، مما يسهل الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وتخصيصها أيضًا.

وتتيح الترقية الجديدة لـ Gmail والتي جعلته أكثر إنتاجية من ذي قبل القدرة على استخدام تطبيقات جوجل الأخرى كالتقويم والملاحظات وقوائم المهام وتطبيقات جي سيوت في نفس علامة التبويب المفتوحة دون الخروج منها، وهذا مفيد خاصةً عندما تقوم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني وتحتاج إلى التحقق بسرعة من بعض المعلومات.

إذًا كيف يمكنك إضافة هذه التطبيقات المفيدة على جي ميل واستخدامها؟

الخطوة 1: افتح Gmail على سطح المكتب.

الخطوة 2: تحقق من اللوحة التي تعرض التطبيقات موجودة في أقصى الجانب الأيمن أم لا، إذا لم تكن مرئية، فسترى لوحة جانبية صغيرة في أسفل الزاوية يمينًا، انقر عليها لعرض اللوحة.

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الخطوة 3: اضغط فوق التقويم وحفظ الملاحظات والمهام والتطبيقات الأخرى للوصول إلى نفس الصفحة.

الخطوة 4: يمكنك إضافة المزيد من الوظائف الإضافية عن طريق النقر على أيقونة "+" أسفل رموز التطبيق، سيؤدي هذا إلى فتح سوق G Suite، يمكنك تنزيل إضافات أخرى من هناك أيضًا.

لكن يأخذ على جوجل أن تلك اللوحة الجانبية غير موجودة على تطبيقات اندرويد و IOS، إذ أنه يجب عليك استخدام ميزة شاشة متعددة للعمل على رسائل البريد الإلكتروني في وقت واحد.

كما جعلت منصة Gmail من السهل إرفاق الملفات في رسالة بريد إلكتروني، أُدخلت الوظيفة الإضافية "إنشاء إجراءات" لتوفير الوقت الثمين الذي تستغرقه للتبديل بين علامات التبويب المختلفة وإرفاق ملف من نظام التخزين السحابي التابع لجهة خارجية.

وتم عرض إجراءات إعداد جي ميل لأول مرة في Google Cloud Next 2018 في شهر يوليو في سان فرانسيسكو وبدأت الآن في الوصول إلى الجماهير.