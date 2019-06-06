شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسلم أكثر من 10 ملايين منتج يوميًا فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" أنها قامت بشحن أكثر من 10 مليون منتج في يوم واحد في الولايات المتحدة، وذلك خلال فعاليات يوم Prime Free One Day.

وكشفت الشركة أن برنامج التسليم يستمر ليوم واحد والذي أطلقته لأعضائها الرئيسيين في 44 منطقة حضرية كبرى في الولايات المتحدة، فيما تقوم الشركة بتوسيع نطاق التسليم ليوم واحد مع Amazon Prime، كما وفرت Prime Free One Day للأعضاء دون حد أدنى للشراء.

ونقلًا عن موقع " gadgetsnow " الهندي، قال أحد مسؤولي الشركة: يمكن للأعضاء استخدام Prime Now لتلقي خدمة توصيل المنتج من Whole Foods Market في حوالي 90 محطة مترو أمريكية، أو في أقل من 30 دقيقة في 30 محطة مترو، مع وجود المزيد خلال عام 2019 "

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كما كشف براين أولسافسكي، المدير المالي في شركة أمازون، عن خطة الشركة لاستثمار 800 مليون دولار وتفعيل خدمة Prime Free One Day طوال عام 2019.

لكن على الرغم من الانتقادات وشكاوى ضغوط العمل من موظفي المستودعات، في وقت سابق من شهر مايو، بدأت أمازون بهدوء تنفيذ عملية الشحن الجديدة، وتقلل من خدمة التسليم التقليدية التي تستمر يومين، وكتبت الشركة في مدونة نُشرت يوم الاثنين "أنها تستمتع بالتوصيل المجاني ليوم واحد".